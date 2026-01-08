< sekcia Zahraničie
Slovom roka 2025 v Poľsku sa stal dron
Varšavská univerzita spolu s Nadáciou poľského jazyka zorganizovala už 15. ročník ankety „Slowo Roku“.
Autor TASR
Varšava 8. januára (TASR) - Slovom roka 2025 v Poľsku sa stal „dron“, rozhodla o tom odborná komisia. V internetovom hlasovaní verejnosti zvíťazilo slovo „kosmos“, „dron“ bol druhý. Varšavská univerzita spolu s Nadáciou poľského jazyka zorganizovala už 15. ročník ankety „Slowo Roku“ a jej výsledky oznámili vo štvrtok, informuje varšavský spravodajca TASR.
Na druhom mieste sa v hodnotení komisie umiestnilo slovo „veto“ a na treťom bol „kosmos“. V ankete odborníci a verejnosť každoročne vyberajú výrazy, ktoré najlepšie vystihujú spoločenské a mediálne témy uplynulého roka.
Poľská politická scéna bola v roku 2025 poznačená viacerými vetami zákonov zo strany prezidenta. Na jeho prelomenie je potrebná trojpätinová väčšina v Sejme, ktorou však vládna koalícia nedisponuje. V júni 2025 Poľsko zároveň vyslalo svojho prvého astronauta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. V septembri poľské územie narušilo viac než desať ruských dronov, ktorých časť bola zostrelená.
V predchádzajúcom ročníku vyhralo v hodnotení odborníkov slovo „koalícia“, zatiaľ čo internetoví hlasujúci dali prednosť výrazu „umelá inteligencia“.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
