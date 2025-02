Sluckij: Putin a Trump sa stretnú čoskoro, prípravy pokročili

Moskva 7. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa stretnú čoskoro, možno už počas februára alebo v marci, povedal vo štvrtok predseda ruského parlamentného výboru pre zahraničné veci Leonid Sluckij pre ruskú agentúru Interfax. Prípravy osobného stretnutia lídrov sú podľa neho v pokročilom štádiu, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Február alebo marec," odpovedal Sluckij na otázku týkajúcu sa načasovania možnej schôdzky. "Nechceme hádať," dodal s tým, že obaja lídri by mali mať "príležitosť na dôkladnú a komplexnú prípravu". Stretnutie však podľa neho prebehne onedlho.



Trump i Putin verejne vyjadrujú záujem na spoločnom stretnutí, ktorého program by mohol zahŕňať otázky kontroly jadrových zbraní a globálnych cien energie, ako aj Trumpov deklarovaný cieľ rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, uviedla agentúra Reuters. Miesto ani dátum takýchto rozhovorov však zatiaľ nie sú určené.



Kremeľ v stredu bez ďalších podrobností potvrdil, že v uplynulých dňoch došlo k zintenzívneniu kontaktov s administratívou amerického prezidenta.



"(Schôdzka) sa bude týkať Ukrajiny, Blízkeho východu a všeobecne otázok svetovej politiky a medzinárodných vzťahov v blízkej budúcnosti. Som si istý, že toto stretnutie bude míľnikom," dodal Sluckij, ktorý bol zapojený do prvých rokovaní o urovnaní vojny, ktorú pred takmer tromi rokmi rozpútalo Rusko.