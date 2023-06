Služba Alarm Phone: Čln s migrantmi na palube je v kritickom ohrození

Rím 23. júna (TASR) - Čln s 50 migrantmi na palube je v zúfalých ťažkostiach v medzinárodných vodách v centrálnej oblasti Stredozemného mora, informovala v piatok záchranná služba Alarm Phone založená dobrovoľníkmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry ANSA.



"Alarm Phone je v kontakte so skupinou, ktorá utiekla z Líbye," napísala služba na Twitteri.



"Motor prestal fungovať a čln unáša more. Ľudia na palube uvádzajú, že do člna tečie voda. Zalarmovali sme úrady a žiadame urýchlenú záchranu a prevoz na bezpečné miesto! Blízko sa nachádza rybárske plavidlo AlbaChiara, ale nedarí sa nám komunikovať priamo s ním. Požiadali sme líbyjské úrady, aby preposlali signál SOS, ale tvrdia, že v piatok majú pracovné voľno," dodala služba Alarm Phone.



"Práve nám zatelefonovalo 50 ľudí v núdzi," napísala služba na Twitteri v nasledujúcom príspevku. "Sú zúfalí a stále čakajú na záchranu. Do člna vniká voda. Situácia je kritická. Vyzývame všetky príslušné úrady: Nenechajte ich utopiť sa!"