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Služba EÚ: Máj 2026 bol druhým najteplejším v histórii záznamov
Teplotné rekordy boli v máji prekonané v Británii, Francúzsku, Írsku a Portugalsku.
Autor TASR
Paríž 10. júna (TASR) - Minulý mesiac bol celosvetovo druhým najteplejším májom v doterajšej histórii meraní. V Európe ho charakterizovala nezvyčajne skorá vlna horúčav, uviedla v stredajšej správe klimatická služba EÚ, podľa ktorej sa extrémy počasia stávajú „novým normálom“. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Teplotné rekordy boli v máji prekonané v Británii, Francúzsku, Írsku a Portugalsku. Prílev teplého vzduchu zo severnej Afriky totiž v západnej Európe zvýšil teploty výrazne nad priemerné úrovne.
„Tento mesiac sa vyznačoval rýchlym prechodom od podmienok oveľa chladnejších, než je priemer, k jednej z najintenzívnejších vĺn horúčav, aké boli kedy takto skoro počas roka pozorované v západnej Európe,“ píše sa v správe Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie.
„Neobvykle skorá a intenzívna vlna horúčav demonštruje, ako rýchlo sa klimatické extrémy stávajú novým normálom namiesto výnimky,“ uviedla Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), ktoré má na starosti servis C3S.
Vo veľkých častiach Európy dosiahli tzv. pocitové teploty 35 až 40 stupňov Celzia. „Tento rýchly prechod mal pravdepodobne silnejší vplyv na obyvateľstvo, keď ľuďom - alebo plodinám a ekosystémom počas vegetačného obdobia - nezostalo veľa času prispôsobiť sa oveľa vyšším teplotám,“ uvádza sa v správe.
Celosvetovo dosiahla priemerná teplota vzduchu pri povrchu 15,81 stupňa Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota po máji 2024. Rovnako to platí pre priemernú teploty povrchu morí.
Teplotné rekordy boli v máji prekonané v Británii, Francúzsku, Írsku a Portugalsku. Prílev teplého vzduchu zo severnej Afriky totiž v západnej Európe zvýšil teploty výrazne nad priemerné úrovne.
„Tento mesiac sa vyznačoval rýchlym prechodom od podmienok oveľa chladnejších, než je priemer, k jednej z najintenzívnejších vĺn horúčav, aké boli kedy takto skoro počas roka pozorované v západnej Európe,“ píše sa v správe Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie.
„Neobvykle skorá a intenzívna vlna horúčav demonštruje, ako rýchlo sa klimatické extrémy stávajú novým normálom namiesto výnimky,“ uviedla Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), ktoré má na starosti servis C3S.
Vo veľkých častiach Európy dosiahli tzv. pocitové teploty 35 až 40 stupňov Celzia. „Tento rýchly prechod mal pravdepodobne silnejší vplyv na obyvateľstvo, keď ľuďom - alebo plodinám a ekosystémom počas vegetačného obdobia - nezostalo veľa času prispôsobiť sa oveľa vyšším teplotám,“ uvádza sa v správe.
Celosvetovo dosiahla priemerná teplota vzduchu pri povrchu 15,81 stupňa Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota po máji 2024. Rovnako to platí pre priemernú teploty povrchu morí.