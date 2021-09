V Rusku zablokovali internetový bot na taktické hlasovanie vo voľbách

Na archívnej snímke spoluzakladateľ Telegramu Pavel Durov. Foto: TASR/AP

Volič upravuje volebný lístok za plentou vo volebnej miestnosti v Moskve počas parlamentných volieb v Rusku. Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Cloudová služba Telegram zablokovala internetový bot Chytré hlasovanie, ktorý inštruoval priaznivcov opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého z kandidátov by mali voliť, aby odstavili politických chránencov Kremľa.Zakladateľ Telegramu Pavel Durov tento krok svojej spoločnosti zdôvodnil volebných moratóriom.Nezávislé médiá však v tejto súvislosti upozornili, že počas viacdňového hlasovania - aké sa momentálne v Rusku koná - moratórium neplatí. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io.Internetový bot prestal fungovať v noci na 18. septembra. Web Meduza.io popísal, že keď sa používateľ pokúša začať komunikovať, zobrazí sa varovanie, že bot "porušuje miestne zákony". Bot zároveň nefunguje nielen pre používateľov v Rusku, ale ani v iných krajinách a ani prostredníctvom siete VPN.Po tom, čo Telegram odstránil bot, twitterový účet spojený s Navaľným zverejnil odkazy na dokumenty Google s odporúčanými kandidátmi s tým, že sú to ich posledné "zostávajúce" nástroje na informovanie voličov.Následne v sobotu Navaľného tím uviedol, že Google požiadal o odstránenie týchto dokumentov na základe žiadosti ruského mediálneho regulátora.Krátko pred odstávkou bota Durov informoval, že administrátor Telegramu bude blokovať "boty spojené s predvolebnou agitáciou", pričom sa odvolal na obvyklé moratórium - zákaz volebnej agitácie počas volieb. Podľa Durova považuje Telegram takýto postup za legitímny, preto vyzval používateľov "svojej" sociálnej siete, aby ho rešpektovali.Durov vo svojom príspevku okrem toho kritizoval spoločnosti Apple a Google, ktoré odstránili aplikáciu Navaľnyj zo svojich obchodov v Rusku.Sieť Telegram súčasne Durov označil za "najslobodnejšiu platformu" na internete a zdôraznil, že po zablokovaní tejto aplikácie "milióny Rusov mali možnosť to využiť" bot (Chytré hlasovanie) v rámci predvolebnej kampane".Aplikácia Navaľnyj s funkciou Chytré hlasovanie bola z Google Play a App Store odstránená v piatok a zostáva dostupná len v obchodoch v iných krajinách.Obe spoločnosti tým vyhoveli ruskému cenzúrnemu úradu - Federálnej službe pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) -, ktorý to od nich žiadal od polovice augusta, pričom sa im vyhrážal pokutami.Denník New York Times a agentúra Bloomberg napísali, že Google sa rozhodol aplikáciu odstrániť pod hrozbou trestného stíhania svojich zamestnancov.Samotná webová stránka Chytré hlasovanie je v Rusku zablokovaná už niekoľko týždňov. Roskomnadzor tiež požadoval od spoločností Apple, Google, Cloudflare a Cisco, aby nedovolili obísť zablokovanie prístupu k nej.Voľby do dolnej komory Štátnej dumy nasledujú po rozsiahlom zásahu proti odporcom prezidenta Vladimira Putina. Navaľnyj bol po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o otravu, odsúdený na nepodmienečný trest a momentálne je vo väzení, mnohí jeho politickí supútnici alebo sympatizanti boli tiež terčom policajných a súdnych perzekúcií alebo boli nútení ujsť z Ruska.Organizácie a združenia spájané s Navaľným boli postavené mimo zákona a ľudia, ktorí v nich pracovali alebo sa angažovali, sa istý čas nesmú uchádzať o volené funkcie.Napriek týmto prekážkam sa Navaľnyj spoza mreží snaží zabrzdiť Kremeľ v uzurpácii moci v parlamente - aj prostredníctvom Chytrého hlasovania, konštatovala AFP.Navaľného tím zverejnil v stredu na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom "taktické" hlasovanie označil za spôsob, ako poraziť kandidátov z Jednotného Ruska "vo voľbách aj pri všetkom falšovaní, ktoré si rozhodne zariadia". Vďaka tzv. chytrému hlasovaniu "sa voliči spoja a hlasujú za najsilnejšieho súpera" proti kandidátovi Jednotného Ruska "a pomáhajú tomuto súperovi vyhrať".