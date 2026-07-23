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SLZNÝ PLYN a VODNÉ DELÁ: Albánska polícia zasiahla voči protestujúcim
Demonštrácie sa v krajine začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii.
Autor TASR
Tirana 23. júla (TASR) - Albánska polícia vo štvrtok ráno použila slzný plyn a vodné delá proti demonštrantom, ktorí sa zhromaždili v hlavnom meste Tirana pred budovou parlamentu. Agentúra AFP pripomína, že v krajine sa už dva mesiace verejnosť búri proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.
Príslušníci polície boli v Tirane nasadení od skorého rána. Protestujúci sa pokúšali prekonať bezpečnostné kordóny, aby sa dostali bližšie k parlamentu, v dôsledku čoho polícia použila slzný plyn a vodné delá, informovali reportéri agentúry AFP z miesta incidentu.
Demonštrácie sa v krajine začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží Albánska. Odhadovaná hodnota projektu je podľa AFP 4,6 miliardy dolárov.
Výstavba sa plánuje v chránenej oblasti obce Zvernec, ktorá je domovom viacerých druhov vtákov, predovšetkým plameniakov, po ktorých dostali protesty pomenovanie. Demonštranti okrem nesúhlasu s výstavbou poukazujú aj na korupciu a nedostatočnú transparentnosť vlády.
V posledných týždňoch došlo počas protestov v blízkosti parlamentu k viacerým zrážkam medzi obyvateľmi a políciou. Niektorí protestujúci sa po poslancoch údajne pokúšali hádzať vajíčka.
Hoci neexistujú žiadne oficiálne údaje ohľadom počtov demonštrantov, reportéri agentúry AFP odhadujú, že aspoň do polovice júla sa na protestoch zúčastňovali tisíce ľudí.
Najnovší protest sa konal v čase, keď sa očakáva, že parlament vo štvrtok schváli dotáciu vo výške štyroch miliónov eur na koncert amerického rapera Kanyeho Westa - známeho aj ako Ye -, ktorý sa konal v Tirane začiatkom tohto mesiaca. Albánsky premiér Edi Rama prisľúbil poskytnutie týchto finančných prostriedkov s odôvodnením, že je to nevyhnutné, aby sa zabránilo zrušeniu koncertu. AFP konštatuje, že toto rozhodnutie ešte viac rozhnevalo demonštrantov.
Príslušníci polície boli v Tirane nasadení od skorého rána. Protestujúci sa pokúšali prekonať bezpečnostné kordóny, aby sa dostali bližšie k parlamentu, v dôsledku čoho polícia použila slzný plyn a vodné delá, informovali reportéri agentúry AFP z miesta incidentu.
Demonštrácie sa v krajine začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží Albánska. Odhadovaná hodnota projektu je podľa AFP 4,6 miliardy dolárov.
Výstavba sa plánuje v chránenej oblasti obce Zvernec, ktorá je domovom viacerých druhov vtákov, predovšetkým plameniakov, po ktorých dostali protesty pomenovanie. Demonštranti okrem nesúhlasu s výstavbou poukazujú aj na korupciu a nedostatočnú transparentnosť vlády.
V posledných týždňoch došlo počas protestov v blízkosti parlamentu k viacerým zrážkam medzi obyvateľmi a políciou. Niektorí protestujúci sa po poslancoch údajne pokúšali hádzať vajíčka.
Hoci neexistujú žiadne oficiálne údaje ohľadom počtov demonštrantov, reportéri agentúry AFP odhadujú, že aspoň do polovice júla sa na protestoch zúčastňovali tisíce ľudí.
Najnovší protest sa konal v čase, keď sa očakáva, že parlament vo štvrtok schváli dotáciu vo výške štyroch miliónov eur na koncert amerického rapera Kanyeho Westa - známeho aj ako Ye -, ktorý sa konal v Tirane začiatkom tohto mesiaca. Albánsky premiér Edi Rama prisľúbil poskytnutie týchto finančných prostriedkov s odôvodnením, že je to nevyhnutné, aby sa zabránilo zrušeniu koncertu. AFP konštatuje, že toto rozhodnutie ešte viac rozhnevalo demonštrantov.