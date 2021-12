Sme pripravení bojovať s variantom omikron, tvrdí Biden

Washington 21. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok snažil ubezpečiť Američanov o schopnosti USA bojovať s rýchlo sa šíriacim variantom omikron, ktorý je už teraz dominantným kmeňom koronavírusu v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.



"Všetci by sme sa mali zaujímať o omikron, ale nemali by sme prepadať panike... Toto nie je marec 2020. Vtedy nebol zaočkovaný nikto. Teraz je viac ako 200 miliónov Američanov plne zaočkovaných. Navyše dnes sme pripravení na to, čo príde. V marci 2020 sme pripravení neboli," pripustil v televíznom prejave z Bieleho domu Joe Biden. Prezident USA vyzval ľudí, aby využili možnosť ísť na tretiu dávky vakcíny a správali sa zodpovedne.



"Do akej miery by sme sa mali báť omikronu, ktorý je teraz dominantným variantom v našej krajine? Odpoveď je jednoduchá. Ak nie ste plne zaočkovaní, máte dobrý dôvod na obavy. Máte vysoké riziko, že ochoriete. Nezaočkovaní majú výrazne vyššie riziko toho, že skončia v nemocnici alebo zomrú. Takmer každý, kto v posledných mesiacoch zomrel na COVID-19, bol neozačkovaný," vyhlásil šéf Bieleho domu.



Spravodajská televízia CNN na svojom webe upozornila na fakt, že Biden počas prejavu pripustil, že požiadavka na povinné očkovanie je nepopulárna z viacerých dôvodov. Povedal však, že jeho administratíva zaviedla očkovaciu povinnosť "nie preto, aby ovládala váš život, ale aby zachránila váš život a životy iných".



CNN pripomenula, že administratíva USA vydala nariadenie, ktoré požaduje, aby ľudia pracujúci v amerických firmách s viac ako 100 zamestnancami boli od 4. januára očkovaní proti COVID-19 alebo sa pravidelne testovali.