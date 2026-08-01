< sekcia Zahraničie
Smernica EÚ o práve na opravu sa naplno uplatňuje od piatka 31. júla
Komisia pripomenula, že smernica pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov.
Autor TASR
Brusel 1. augusta (TASR) - Smernica EÚ o práve na opravu, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2024 a ktorá podporuje udržateľnú spotrebu tým, že uľahčuje opravu výrobkov namiesto ich výmeny, sa vo všetkých členských krajinách Únie začala uplatňovať od piatka 31. júla. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že smernica pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov.
Podľa smernice môžu spotrebitelia požiadať o opravu svojich pokazených výrobkov, ako sú smartfóny, práčky alebo chladničky, a to aj v prípade, že zákonná záruka už uplynula.
Výrobcovia budú musieť tieto opravy ponúkať za primeranú cenu a v primeranom časovom rámci. Musia takisto poskytnúť jasné informácie na svojich webových stránkach o svojich opravárenských službách a orientačných cenách. Nebudú môcť odmietnuť opravu ani používať postupy, ktoré jej bránia alebo odrádzajú spotrebiteľov od jej využitia. Budú rovnako musieť zabezpečiť dostupnosť a cenovú dostupnosť náhradných dielov.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá uviedla, že Európa by sa nemala stať kontinentom, ktorý zahadzuje technológie. „Budúcnosť je inteligentná, opraviteľná a obehová. Zjednodušením opráv podporujeme inovácie, posilňujeme európsky priemysel a znižujeme našu závislosť od dovážaných surovín,“ odkázala.
V podobnom duchu sa vyjadril aj eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath, podľa ktorého rozhodnutie opraviť produkt namiesto jeho výmeny znamená zvoliť si cenovú dostupnosť, obehovosť a konkurencieschopnosť.
„Smernica o práve na opravu spĺňa všetky tieto tri aspekty. Jej plné uplatňovanie v celej EÚ bude mať skutočný vplyv na spotrebiteľov, životné prostredie a malé podniky a zároveň nám pomôže dosiahnuť našu ambíciu čistého a konkurencieschopného európskeho hospodárstva,“ vysvetlil McGrath.
Členské štáty EÚ musia podporovať opravy stanovené smernicou, napríklad prostredníctvom poukážok alebo fondov na opravy. Komisia oznámila, že vyvíja novú európsku online platformu na opravy, aby spotrebitelia mohli ľahko nájsť opravárenské služby v blízkosti ich domácností.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že smernica pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov.
Podľa smernice môžu spotrebitelia požiadať o opravu svojich pokazených výrobkov, ako sú smartfóny, práčky alebo chladničky, a to aj v prípade, že zákonná záruka už uplynula.
Výrobcovia budú musieť tieto opravy ponúkať za primeranú cenu a v primeranom časovom rámci. Musia takisto poskytnúť jasné informácie na svojich webových stránkach o svojich opravárenských službách a orientačných cenách. Nebudú môcť odmietnuť opravu ani používať postupy, ktoré jej bránia alebo odrádzajú spotrebiteľov od jej využitia. Budú rovnako musieť zabezpečiť dostupnosť a cenovú dostupnosť náhradných dielov.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá uviedla, že Európa by sa nemala stať kontinentom, ktorý zahadzuje technológie. „Budúcnosť je inteligentná, opraviteľná a obehová. Zjednodušením opráv podporujeme inovácie, posilňujeme európsky priemysel a znižujeme našu závislosť od dovážaných surovín,“ odkázala.
V podobnom duchu sa vyjadril aj eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath, podľa ktorého rozhodnutie opraviť produkt namiesto jeho výmeny znamená zvoliť si cenovú dostupnosť, obehovosť a konkurencieschopnosť.
„Smernica o práve na opravu spĺňa všetky tieto tri aspekty. Jej plné uplatňovanie v celej EÚ bude mať skutočný vplyv na spotrebiteľov, životné prostredie a malé podniky a zároveň nám pomôže dosiahnuť našu ambíciu čistého a konkurencieschopného európskeho hospodárstva,“ vysvetlil McGrath.
Členské štáty EÚ musia podporovať opravy stanovené smernicou, napríklad prostredníctvom poukážok alebo fondov na opravy. Komisia oznámila, že vyvíja novú európsku online platformu na opravy, aby spotrebitelia mohli ľahko nájsť opravárenské služby v blízkosti ich domácností.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)