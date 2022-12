SMRTEĽNÁ NEHODA: Auto vrazilo do divákov karnevalového sprievodu

Port Harcourt 28. decembra (TASR) — Sedem obetí na životoch a takmer 30 zranených si vyžiadal incident na juhovýchode štátu Nigéria, keď auto vrazilo do divákov prizerajúcich sa karnevalovému sprievodu v meste Calabar. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Miestne úrady spresnili, že vodič zrejme stratil kontrolu nad vozidlom a vrazil ním do davu divákov, ktorí pred mešitou Bogobiri sledovali defilé motocyklov. Vodič z miesta činu ušiel a polícia po ňom pátra.



Podľa polície je niekoľko zranených v ohrození života. Medzi zranenými je aj päť detí.



Calabar je hlavným mestom nigérijského štátu Cross River a každoročne v decembri je dejiskom jedného z najprestížnejších karnevalov v západnej Afrike. Na oficiálnej stránke podujatia sa uvádza, že každoročne priláka takmer dva milióny účastníkov.



Agentúra AFP dodala, že guvernér štátu Cross River Ben Ayade nariadil polícii, aby preverila, ako sa vodičovi podarilo dostať do zóny, ktorá mala byť pre konanie karnevalu pre dopravu uzavretá.