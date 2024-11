Smith žiada pozastavenie odvolania v prípade narábania s dokumentmi

Washington 14. novembra (TASR) - Americký špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith v stredu požiadal federálny odvolací súd, aby pozastavil žiadosť o obnovenie trestného konania voči novozvolenému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v prípade nezákonného narábania s tajnými dokumentmi, ktoré sa našli v jeho rezidencii na Floride. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Smith tento krok odôvodnil tým, že chce pre prokuratúru získať čas na posúdenie vplyvu návratu Trumpa do Bieleho domu na tento prípad.



Prísne utajované dokumenty americkej vlády našli agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) nezabezpečené v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride počas domovej prehliadky v roku 2022. Trump bol v tomto prípade obvinený z nezákonného prenosu dokumentov podliehajúcich utajeniu, marenia pokusov vlády získať ich naspäť a nepravdivých vyhlásení.



Sudkyňa Aileen Cannonová v júli zastavila trestné stíhanie v tomto prípade. Ako dôvod uviedla pochybnosti pri vymenovaní Smitha, ktorý prípad súdu predložil. Prokuratúra sa proti rozhodnutiu odvolala.



Smithov tím plánuje do 2. decembra zvážiť, ako bude v prípade postupovať. Do tohto termínu chce rozhodnúť aj o postupe v prípade, v ktorom Trumpa obviňuje zo snahy o zvrátenie porážky v prezidentských voľbách v roku 2020.



Trump, ktorý obvinenia v oboch prípadoch odmieta, ešte v októbri avizoval, že Smitha odvolá okamžite, keď zasadne do Bieleho domu.