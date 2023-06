Smithová: Slovenskí vojaci sú pre Alianciu veľkým prínosom

Brusel/Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenské ozbrojené zložky sú v Severoatlantickej aliancii veľkým prínosom a prispievajú k posilňovaniu spoločnej bezpečnosti. Pre TASR to povedala veľvyslankyňa Spojených štátov v NATO Julianne Smithová, ktorá zároveň Slovensku poďakovala za všestrannú pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine.



"Sme Slovensku vďační za každú podporu, či už vojenskú, ekonomickú alebo humanitárnu, ktorú Ukrajine poskytuje. Stačí sa len pozrieť na počet utečencov, ktorí na Slovensku našli bezpečný prístav," povedala Smithová.



Veľvyslankyňa vyzdvihla aj bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a USA, najmä dohodu o obrannej spolupráci (DCA), ktorú vlani vo februári podpísali vtedajší minister obrany SR Jaroslav Naď a šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Smithová uviedla, že DCA posilní pripravenosť ozbrojených síl oboch krajín a tiež schopnosť absolvovať spoločné výcviky a deliť sa tak o najlepšie postupy v oblasti obrany.



Smithová tiež hovorila o nadchádzajúcom summite NATO vo Vilniuse, na ktorom by niektoré krajiny chceli dať Ukrajine konkrétne záruky v súvislosti s jej členstvom v NATO.



"Všetci dúfame, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj príde do Vilniusu osobne a budeme ho môcť uistiť o našej nielen krátkodobej, ale i dlhodobej podpore. Zhodli sme sa, že v otázke zväčšovania NATO Moskva nemôže nijako hlasovať ani využiť právo veta," povedala Smithová a dodala, že "dvere NATO sú stále otvorené".



Veľvyslankyňa tiež hovorila o novom balíku "praktickej podpory" pre Ukrajinu, a to nielen v kontexte jej aktuálnych potrieb, ale aj v súvislosti s politickou podporou a zlepšením vzťahov Kyjeva a Aliancie. Dodala však, že Spojené štáty ešte stále dolaďujú detaily svojho stanoviska k Ukrajine a NATO. "Nemyslím si, že by prezident Zelenskyj odišiel sklamaný," podotkla.



Na otázku, či je možné, že by Jensa Stoltenberga ako generálneho tajomníka NATO nahradila žena, Julianne Smithová túto možnosť pripustila a zdôraznila, že Alianciu za 74 rokov jej existencie zatiaľ neviedla žena. Príslušné rozhodnutie však podľa nej musí byť konsenzom všetkých členov NATO, odhliadnuc od toho, či bude novým generálnym sekretárom muž, žena alebo ešte nejakú dobu samotný Stoltenberg, ktorému by členské krajiny mohli predĺžiť aktuálny mandát.



"Funkčné obdobie Jensa Stoltenberga sme vlani po desiatich rokoch opäť na jeden rok predĺžili, keďže na Ukrajine vypukla vojna a potrebovali sme jeho vedenie," ozrejmila Smithová. Dodala však, že ak by sa na vedúci post v NATO dostala žena, bola by rada, keďže podporuje pôsobenie žien vo vysokých funkciách.