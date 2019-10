Smogom sužovaná Varšava obmedzí vstup áut do centra

Varšava 30. októbra (TASR) - Úrady v poľskej metropole Varšava, sužovanej smogom, predstavili plán na zlepšenie kvality ovzdušia v meste - zavedú ďalšie obmedzenie vstupu áut do centra mesta, obmedzenie vykurovania uhlím v súkromných domoch a rozširovanie zelených zón. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Predovšetkým na jeseň a v zime, keď je vzduch vlhký a málo fúka, býva Varšava zahalená do mračna smogu.



Starosta Varšavy Rafal Trzaskowski v stredu oznámil, že poplatky za parkovanie v centre a aj pokuty zaň sa výrazne zvýšia. Vybudujú tiež záchytné parkoviská typu P+R (Park + Ride), teda "zaparkuj a cestuj (hromadnou dopravou)", ktoré majú presvedčiť vodičov, aby využívali metro, mestské autobusy a električky. Plán počíta aj s úplným zákazom áut v turisticky lákavej historickej štvrti Varšavské staré mesto.



Mesto už prispieva rodinám a malým podnikom sumou až do 200.000 zlotých (46.850 eur), ak vymenia vysoko znečisťujúce vykurovacie telesá na uhlie za také, ktoré uhlie nevyužívajú.