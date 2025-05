Smotrič: Ak Izrael v Pásme Gazy vyhrá, enkláva bude spustošená

Gaza 6. mája (TASR) - Izraelský minister financií Becalel Smotrič v utorok vyhlásil, že víťazstvo Izraela vo vojne v Pásme Gazy bude znamenať „úplné zničenie“ tejto palestínskej enklávy. Palestínčania budú podľa neho následne posielaní do tretích krajín, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a DPA.



„Pásmo Gazy bude úplne zničené, civilisti budú poslaní... na juh do humanitárnej zóny bez Hamasu alebo terorizmu a odtiaľ sa budú vo veľkom počte presúvať do tretích krajín,“ povedal Smotrič počas konferencie v židovskej osade Ofra na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Izraelský krajne pravicový minister dodal, že podľa neho nebude Hamas v Pásme Gazy prítomný do šiestich mesiacov.



Smotrič zároveň vyjadril nádej, že Západný breh Jordánu bude formálne anektovaný počas funkčného obdobia súčasnej izraelskej vlády, ktoré by mohlo trvať do konca budúceho roka. Izrael okupuje Západný breh od roku 1967 a anexiu tohto územia minister financií označil za „jednu z najdôležitejších výziev“ pre izraelské vedenie.