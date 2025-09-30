< sekcia Zahraničie
Smotrič: Americký plán pre Gazu je závratným diplomatickým zlyhaním
Podľa môjho odhadu to taktiež skončí slzami a naše deti budú opäť nútené bojovať v Gaze, uviedol Smotrič.
Autor TASR
Jeruzalem 30. septembra (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister financií Becacel Smotrič v utorok kritizoval plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, s ktorým súhlasí aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Návrh označil ako „závratné diplomatické zlyhanie.“ Portál Times of Israel si však všíma, že plán jednoznačne neodmietol, informuje TASR.
V rozsiahlom príspevku na sociálnej sieti X Smotrič označil povolenie vstúpiť palestínskym bezpečnostným zložkám do Gazy a umožnenie Kataru stať sa „ústredným hráčom“ za „historicky premárnenú príležitosť konečne sa oslobodiť z pút Dohôd z Osla, závratné diplomatické zlyhanie, zatváranie očí a odvracanie sa od všetkých ponaučení zo 7. októbra“. Odkazoval na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael v roku 2023, pri ktorom zahynulo takmer 1200 Izraelčanov a ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
„Podľa môjho odhadu to taktiež skončí slzami a naše deti budú opäť nútené bojovať v Gaze,“ uviedol Smotrič, podľa ktorého sa izraelská vláda pristúpením k tejto dohode vzdá „skutočných úspechov v teréne výmenou za politické ilúzie“.
TOI pripomína, že reakcie krajne pravicových ministrov Smotriča a Itamara Ben Gvira na americký plán sú pozorne sledované, keďže obaja sa v minulosti postavili proti návrhom na ukončenie vojny v Pásme Gazy, pre ktoré hrozili aj povalením Netanjahuovej vlády.
