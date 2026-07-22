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Smotrič: Nie je potrebné, aby sa Izrael pridal k útokom USA na Irán
Zdôraznil však, že Izrael je pripravený na každý scenár.
Autor TASR
Jeruzalem 22. júla (TASR) - Izraelský minister financií Becacel Smotrič v utorok vyhlásil, že Izrael aktuálne nemá záujem pridať sa k Spojeným štátom v ich útokoch na Irán. Podľa Smotriča je terajšia konfrontácia medzi USA a Iránom z izraelského pohľadu „najsprávnejšia a najlepšia“. TASR o tom píše o odvolaním na web Israel National News.
Minister financií uviedol, že konečným cieľom Izraela je „podkopať a oslabiť iránsky režim, až kým nepadne“. Izraelská vláda sa podľa neho nemôže zmieriť s existenciou režimu, ktorý sa snaží zničiť Izrael a na dosiahnutí tohto cieľa aktívne pracuje.
Najlepším spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť, je podľa neho ekonomický tlak. Smotrič preto ocenil obnovenie americkej blokády iránskych prístavov. Podľa ministra dosiahla inflácia v Iráne 85 percent, pričom ceny potravín vzrástli až o 134 percent a výmenný kurz iránskeho rialu je 1,9 milióna za dolár.
Zdôraznil však, že Izrael je pripravený na každý scenár. „Izraelské ozbrojené sily sú pripravené a ak Iránci urobia chybu a vystrelia na nás, samozrejme to budú ľutovať a čaká ich veľmi silná, tvrdá a dôrazná odozva,“ deklaroval.
Minister financií uviedol, že konečným cieľom Izraela je „podkopať a oslabiť iránsky režim, až kým nepadne“. Izraelská vláda sa podľa neho nemôže zmieriť s existenciou režimu, ktorý sa snaží zničiť Izrael a na dosiahnutí tohto cieľa aktívne pracuje.
Najlepším spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť, je podľa neho ekonomický tlak. Smotrič preto ocenil obnovenie americkej blokády iránskych prístavov. Podľa ministra dosiahla inflácia v Iráne 85 percent, pričom ceny potravín vzrástli až o 134 percent a výmenný kurz iránskeho rialu je 1,9 milióna za dolár.
Zdôraznil však, že Izrael je pripravený na každý scenár. „Izraelské ozbrojené sily sú pripravené a ak Iránci urobia chybu a vystrelia na nás, samozrejme to budú ľutovať a čaká ich veľmi silná, tvrdá a dôrazná odozva,“ deklaroval.