Smotrič odkázal Merzovi, že Izraelčanom nikto nevnúti život v getách
Autor TASR
Tel Aviv 14. apríla (TASR) - Izraelský minister financií Becalel Smotrič v noci na utorok vyhlásil, že Izraelčanov nezaženú znovu do get. Reagoval tak na vyhlásenie nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý vyjadril „hlboké znepokojenie“ zo súčasnej situácie na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy portálu Times of Izrael (TOI).
„V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu by nemecký kancelár mal skloniť hlavu a tisíckrát sa ospravedlniť v mene Nemecka namiesto toho, aby sa odvážil kázať nám morálku o tom, ako sa máme správať voči nacistom našej generácie,“ uviedol Smotrič v príspevku na platforme X. Minister zároveň pripomenul aj útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, pričom sa zdá, že stotožnil páchateľov so všetkými Palestínčanmi, píše TOI.
„Nebudeme akceptovať pokyny od pokryteckých vodcov v Európe. Tento kontinent opäť stráca svoje svedomie a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom,“ vyhlásil. Smotrič adresoval aj priamy odkaz Merzovi, v ktorom povedal, že časy, „keď Nemci diktovali Židom, kde smú a kde nesmú žiť, sa už nevrátia“. „Nebudete nás znovu tlačiť do get, rozhodne nie na našej vlastnej zemi,“ dodal.
Merz v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyjadril v pondelok „vážne obavy“ z vývoja situácie na palestínskych územiach a požadoval, aby „nedošlo k de facto čiastočnej anexii Západného brehu Jordánu“, uviedol hovorca nemeckého kabinetu.
