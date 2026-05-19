Smotrič tvrdí, že ICC na neho vydal zatykač
Tento krok opísal ako „vyhlásenie vojny“.
Autor TASR
Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izraelský minister financií Becalel Smotrič v utorok uviedol, že Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal rozkaz na jeho zatknutie, pričom tento krok opísal ako „vyhlásenie vojny“. ICC ešte v nedeľu poprel správy izraelského denníka Ha'arec o vydaní zatýkacích rozkazov voči piatim izraelským politikom vrátane Smotriča a armádnym predstaviteľom za zločiny páchané proti Palestínčanom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Smotrič tvrdí, že bol informovaný, že prokurátor ICC požiadal o „tajný“ zatykač na jeho osobu. Neuviedol dôvody ICC na vydanie zatykača ani to, kto ho o tejto záležitosti informoval. Reuters konštatuje, že proces žiadania o zatykače je dôverný.
Prokurátor ICC sa podľa Reuters odmietol vyjadriť s odvolaním na dôvernosť procesu.
Izraelský minister tvrdí zatykač je výsledkom úsilia Palestínskej samosprávy vyvinúť tlak na tento súd, aby trestne stíhal vysokopostavených izraelských politických predstaviteľov. Podľa svojich slov bude „silno bojovať“ a „akýkoľvek ekonomický alebo iný cieľ,“ ktorý môže ako minister poškodiť, tak aj urobí.
„Ako suverénny a nezávislý štát nebudeme akceptovať pokrytecké diktáty zaujatých orgánov, ktoré pravidelne stoja proti Izraelskému štátu, proti našim biblickým, historickým a legálnym právam v našej vlasti a proti nášmu právu a povinnosti na sebaobranu a bezpečnosť,“ vyhlásil Smotrič.
Denník The Wall Street Journal ešte minulý rok informoval, že ICC che vydať zatykač na Smotriča za jeho úlohu pri rozširovaní izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tieto osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Izraelský denník Ha'arec v nedeľu s odvolaním na diplomatický zdroj uviedol, že hlavný prokurátor ICC údajne požiadal o vydanie zatykačov na Smotriča a ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben Gvira. Podľa zdroja sa žiadosť zároveň týkala ministerky pre osídľovanie Orit Strukovej a dvoch predstaviteľov izraelských ozbrojených síl.
Hovorkyňa ICC Oriane Mailletová pre novinárov uviedla, že správy denníka nie sú pravdivé a že súd „popiera vydanie nových zatykačov v súvislosti so situáciou v štáte Palestína“.
Smotriča a Ben Gvira v minulom roku sankcionovalo päť krajín, ktoré ich obvinili z opakovaného podnecovania násilia proti Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu.
ICC v roku 2024 vydal zatýkacie rozkazy na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané vo vojne v Pásme Gazy.
