Smotrič uvítal Trumpov nápad na presídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy

Tel Aviv 26. januára (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič v nedeľu uvítal nápad amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa presídlenia obyvateľov z Pásma Gazy do Egypta a Jordánska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nápad, v rámci ktorého im pomôžeme nájsť iné miesta, kde by mohli začať lepší život, je skvelý. Po rokoch oslavovania terorizmu si budú môcť založiť nové a dobré životy na iných miestach," uviedol Smotrič vo vyhlásení. Podľa jeho slov môžu len netradičné myslenie a nové riešenia priniesť mier a bezpečnosť. "S Božou pomocou budem spolupracovať s premiérom (Benjaminom Netanjahuom) a kabinetom na zabezpečení operačného plánu, aby sa s tým začalo čo najskôr," vyhlásil.



Trump v sobotu oznámil, že s jordánskym kráľom Abdalláhom II. už diskutoval o presídlení Palestínčanov. V nedeľu o tom plánuje hovoriť s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. "Bol by som rád, keby Egypt prijal ľudí... a keby Jordánsko prijalo ľudí," povedal Trump novinárom.



"Niečo sa musí stať... Práve teraz je to (Pásmo Gazy) doslova zrúcanisko. Takmer všetko je zbúrané a ľudia tam umierajú," vyhlásil Trump. "Takže by som sa radšej zapojil do spolupráce s niektorými arabskými národmi a postavil by som im obydlia na inom mieste, kde by možno pre zmenu mohli žiť v mieri," dodal prezident USA.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v nedeľu pre agentúru AFP povedal, že palestínska militantná skupina s nápadom nebude súhlasiť. Hnutie Palestínsky islamský džihád v nedeľu tiež odsúdilo nápad amerického prezidenta. "Tento návrh spadá pod rámec podpory vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, keď núti našich ľudí, aby opustili svoju zem," prehlásil.



Egypt už predtým varoval pred akýmkoľvek "núteným presídľovaním" Palestínčanov do Sinajskej púšte. Podľa Sísího by to mohlo ohroziť mierovú zmluvu, ktorú Egypt podpísal s Izraelom v roku 1979. Jordánsko je zas podľa OSN domovom už približne 2,3 milióna registrovaných palestínskych utečencov.



Väčšinu obyvateľov Pásma Gazy tvoria palestínski utečenci alebo ich potomkovia. Palestínčanom by akýkoľvek pokus o ich presťahovanie z oblasti mohol pripomenúť masové vysídlenie Palestínčanov, ku ktorému došlo počas vzniku Izraela v roku 1948, uvádza AFP.