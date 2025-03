Smotrič víta obnovenie útokov v Pásme Gazy

Jeruzalem 18. marca (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič v utorok uvítal obnovenie vojenských operácií v Pásme Gazy. Sľubuje tvrdé boje proti palestínskemu hnutiu Hamas, informuje TASR podľa správy webu The Times of Israel (TOI).



"Ako sme sľúbili," izraelská armáda sa vrátila do akcie "mohutným útokom na Pásmo Gazy s cieľom zničiť Hamas, vrátiť všetkých rukojemníkov a odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje Pásmo Gazy pre izraelských občanov," napísal Smotrič na sociálnej sieti X.



Podľa jeho slov sa obnovenie úderov plánovalo v posledných týždňoch, odkedy nastúpil do funkcie nový náčelník generálneho štábu armády Ejal Zamir. Smotrič tvrdí, že boje "budú vyzerať úplne inak ako doteraz".



"Všetci sa budeme musieť znovu zmobilizovať so silou, vierou a odhodlaním až do dosiahnutia víťazstva," zdôraznil. Podľa jeho slov ide o moment, pre ktorý zostala jeho strana Náboženský sionizmus vo vláde napriek nesúhlasu s dohodou o prímerí medzi Izraelom a Hamasom.



Krajne pravicová strana Židovská sila (Ocma jehudit) Itamara Ben Gvira opustila koalíciu premiéra Benjamina Netanjahua v januári po odsúhlasení dohody o prímerí s Hamasom, Smotričova strana zostala v koalícii. Varovala však, že z nej vystúpi, ak dohoda presiahne jej prvú fázu.



Aj Ben Gvir v utorok uvítal obnovenie útokov v Pásme Gazy. Neuviedol však, či to bude znamenať opätovný vstup jeho strany do vlády. Predtým povedal, že v prípade obnovenia vojny tak urobí.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v noci na utorok oznámil, že Izrael "obnovil boje" v Pásme Gazy a v útokoch plánoval pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci. Zdravotnícke úrady v palestínskej enkláve v najnovších správach tvrdia, že počas utorňajších útokov prišlo o život viac ako 300 ľudí a vyše 1000 ďalších utrpelo zranenia.