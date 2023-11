NA ZÁPADE ZÚRI CIARÁN: Smršť si vyžiadala už najmenej sedem obetí

Amsterdam 2. novembra (TASR) - Najmenej sedem obetí na životoch a desiatky zranených si už v západoeurópskych krajinách vyžiadala smršť Ciarán. V dôsledku nárazového vetra dosahujúceho rýchlo 100 až 200 kilometrov za hodinu museli vo viacerých krajinách zatvoriť školy, zrušiť lety či pozastaviť vlakovú dopravu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



V Holandsku si smršť vyžiadala jeden život, a to v meste Venray na juhovýchode krajiny, kde podľa polície človeka privalil strom. Popadané stromy spôsobili ľuďom zranenia aj na ďalších miestach v tejto krajine, a to vrátane zranenej ženy v meste Haag. Padajúce konáre trafili aj cyklistov.



Zrušené boli v Holandsku aj stovky letov v dôsledku Ciaránu, ktorý tam podľa DPA sprevádzal vietor s rýchlosťou dosahujúcou v nárazoch až 110 kilometrov za hodinu. Obmedzená bola tiež lodná či železničná doprava.



Jednu obeť hlásili aj zo Španielska. V centre Madridu zahynula žena, keď na ňu spadol strom. Ďalší traja ľudia tam utrpeli zranenia.



Dvaja ľudia, vrátane päťročného dieťaťa a 64-ročnej Nemky, zahynuli aj v belgickom meste Ghent. Obe úmrtia spôsobili padajúce konáre.



V Nemecku informovali hasiči o smrti 46-ročnej ženy z Bavorska, ktorá na bola na rodinnej dovolenke s manželom a dvoma deťmi, keď na ňu spadol strom neďaleko vrchu Rammeslberg v pohorí Harz.



Vo Francúzsku si smršť dosiaľ vyžiadala dva životy. Bez dodávok elektrickej energie sa tam zároveň ocitlo vyše 1,2 milióna domácností. Pre sever tejto krajiny stále platia výstrahy pred nepriaznivým počasím.



V departemente Aisne severovýchodne od Paríža zahynul vodič nákladného auta, na ktoré spadol strom. Ďalší, 70-ročný, muž zomrel po páde z balkóna vo francúzskom meste Le Havre. Polícia tento incident pripisuje silnému vetru spôsobenému Ciaránom.



Pre Bretónsko a Normandiu vydali meteorológovia tzv. červenú výstrahu pred silným vetrom. Pre zvyšok severozápadu Francúzska platí slabšia oranžová výstraha.



V departemente Finistre v Bretónsku sa zranili dvaja ľudia. Na výbežku Pointe du Raz v Bretónsku zaznamenali rýchlosť vetra dosahujúceho v nárazoch až 207 kilometrov za hodinu.



Pred smršťou Ciarán úrady varovali aj obyvateľov nemeckého pobrežia Severného a Baltského mora. Smršť počas noci na štvrtok zasiahla Spojené kráľovstvo. Úrady v niektorých oblastiach na južnom pobreží Anglicka vyhlásili núdzový stav a vydali výstrahy pred silným vetrom. Zároveň tam zatvorili stovky škôl.