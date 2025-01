Smršť Éowyn: V Írsku je milión domácností a podnikov bez elektriny

Londýn/Dublin 24. januára (TASR) — Takmer milión domácností a podnikov v celom Írsku zostalo v piatok bez elektriny v dôsledku vyčíňania hlbokej tlakovej níže Éowyn, ktorá zasiahla aj časti Škótska a sprevádzal ju vietor so silou orkánu. Školy zostali zatvorené, nepremávali vlaky ani trajekty, v Írsku a Británii bolo zrušených viac ako 1000 letov. Smršť si vyžiadala aj najmenej jednu obeť, informuje TASR s odvolaním sa na írsku televíziu RTÉ a agentúru AP.



Meteorológovia vydali pre celé Írsko, ako aj stredné a juhozápadné Škótsko zriedkavú červenú výstrahu, ktorá varuje pred podmienkami ohrozujúcimi život. Po zoslabnutí vetra bola táto výstraha i výstrahy nižších stupňov – oranžového a žltého – zrušené.



Škody spôsobené smršťou, počas ktorej bol zaznamenaný rekordný náraz vetra s rýchlosťou 183 km/h, sa ešte len vyhodnocujú. Na mnohých miestach na pobreží Írska boli zaznamenané nárazy s rýchlosťou viac ako 130 km/h.



V grófstve Donegal ležiacom na severozápade Írska podľa informácií miestnej polície zomrel muž, na ktorého auto spadol strom.



Elektrárenská spoločnosť ESB Networks uviedla, že bez elektriny je približne 625.000 jej zákazníkov. V Severnom Írsku výpadok postihol okolo 240.000 domácností a firiem. Predstaviteľ ESB pre RTÉ uviedol, že smršť spôsobila bezprecedentné škody v celej elektrickej sieti a obnovenie dodávok potrvá v najviac postihnutých oblastiach aj viac ako týždeň.



Podľa vodárenskej spoločnosti Uisce Éireann je bez dodávok vody viac ako 120.000 ľudí. Je to spôsobené tým, že čistiarne odpadových vôd nemajú elektrinu.



V dôsledku smršte je bez internetu 160.000 domácností a firiem, uviedla telekomunikačná spoločnosť Eir.



Po prechode níže Éowyn začal do Írska prúdiť studený vzduch. Teploty na niektorých miestach klesnú v noci na mínus dva stupne Celzia. Takéto teploty sa očakávajú najmä v strede ostrova, kde pritom ešte predchádzajúcu noc bolo 12 stupňov. Pokles teplôt bude v Írsku miestami sprevádzať dážď so snehom alebo sneženie.



Tlaková níž Éowyn vznikla vďaka procesu zvanému explozívna cyklogenéza, počas ktorého tlak vzduchu v strede cyklóny klesne o 24 milibarov za 24 hodín. Vietor fúkajúci nad oceánom naráža na rozdiel od pevniny na menší odpor, čo mu umožňuje dosiahnuť značnú rýchlosť.