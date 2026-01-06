Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Smrť človeka v meste Tver spôsobil výbuch plynu, nie dronový útok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tver leží asi 180 kilometrov od Moskvy. Požiare v domácnostiach a incidenty s plynom nie sú v Rusku nezvyčajné.

Autor TASR
Moskva 6. januára (TASR) - Výbuch plynu v bytovom dome v západoruskom meste Tver zabil v utorok skoro ráno jednu osobu, uviedli regionálne úrady v utorok. „Predbežný záver expertov je, že príčinou bol výbuch plynu v domácnosti,“ uviedol na sociálnej sieti Telegram guvernér Tverskej oblasti Vitalij Koroľov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Niekoľko hodín predtým Koroľov obeť pripísal útoku ukrajinského dronu. „Spočiatku sa mylne predpokladalo, že ide o dôsledok padajúcich trosiek dronu, keďže v tom čase sa v regióne skutočne prijímali opatrenia na odrazenie útoku,“ napísal.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci boli ukrajinské drony zostrelené v približne 20 rôznych regiónoch, vrátane šiestich nad Tverom. Minulý mesiac trosky ukrajinského dronu spôsobili požiar bytového domu v Tveri a zranili sedem ľudí.
.

