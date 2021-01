Smrť demonštranta v Tunisku vyvolala ďalšiu vlnu protestov

Tunis 26. januára (TASR) - Smrť tuniského demonštranta, ktorý podľahol zraneniam po zásahu kanistrom so slzotvorným plynom, vyvolala v pondelok večer v tuniskom meste Sbajtlá potýčky medzi demonštrantmi a políciou. Agentúra AFP informovala, že pred vládnymi budovami začali hliadkovať vojaci.



Tunisko si nedávno pripomenulo desiate výročie vypuknutia protivládnych protestov, ktoré viedli k zosadeniu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Zína Ábidína bin Alího.



Spomienkové podujatia sa pre koronakrízu nekonali a vzhľadom na epidemiologickú situáciu vláda nariadila aj zákaz nočného vychádzania, ktorý uplynulú sobotu predĺžila do 14. februára.



Už v čase platného zákazu vychádzania v Tunisku pred viac ako týždňom vypukli pouličné nepokoje, ktoré sa odohrávali večer a ich aktérmi boli najmä mladí ľudia.



Predpokladá sa, že príčinou týchto nepokojov je politická nestabilita v krajine, zlá sociálna situácia obyvateľstva, ale aj "znudenosť" mladých ľudí. Polícia tieto nepovolené zhromaždenia rozohnala silou, pričom zatkla desiatky ľudí, medzi nimi aj tínedžerov.



V reakcii na tieto policajné represie 28 zoskupení z prostredia občianskej spoločnosti zvolalo na utorok pred tuniským parlamentom protestné zhromaždenie.



Táto akcia sa uskutoční v čase, keď má parlament hlasovať o nových ministroch vymenovaných v rámci rozsiahlej rekonštrukcie kabinetu premiérom Hišámom Mašíším.



Prezident Kaís Saíd v pondelok kritizoval neprítomnosť žien v novej zostave a poukázal na to, že návrh na rekonštrukciu vlády nebol preskúmaný radou ministrov, ako to vyžaduje ústava. Prezident okrem toho - bez uvedenia konkrétneho mena - vyhlásil, že jeden z ministrov je zapletený do korupčnej aféry.