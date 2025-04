Smrť populárnej herečky zo seriálu Gossip Girl zapríčinila cukrovka

New York 17. apríla (TASR) – Príčinou smrti herečky Michelle Trachtenbergovej boli komplikácie spôsobené cukrovkou, uviedol v stredu úrad súdneho lekára mesta New York. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Vyhlásenie úradu uvádza ako dôvod zmeny príčiny a spôsobu úmrtia 39-ročnej obyvateľky mesta New York preskúmanie výsledkov laboratórnych testov.



Trachtenbergová bola známa predovšetkým zo seriálov „Buffy, premožiteľka upírov“ a „Gossip Girl“. Jej matka ju v stredu 26. februára ju našla jej matka ležať v jej byte v newyorskej štvrti Manhattan. Herečka bola v bezvedomí a nereagovala, záchranári ju neskôr vyhlásili za mŕtvu. Krátko pred smrťou absolvovala transplantáciu pečene.



Príčina smrti bola predmetom vyšetrovania, rodina herečky však požiadala o nevykonanie súdnej pitvy. Úrady jej vyhoveli, pretože podľa polície neexistovalo podozrenie na cudzie zavinenie.