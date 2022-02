Smrť marockého chlapca vyvolala diskusiu o nezabezpečených studniach

Muž rozdáva chlieb ľuďom, ktorí sledujú záchranu päťročného chlapca Rajána, ktorý bol päť dní uviaznutý v hlbokej studni, v marockej dedine Ighran, v provincii Chefchaouen 5. februára 2022. Foto: TASR/AP

Príslušník záchranných zložiek, ktorý sa pokúša už tretí deň vytiahnuť 5-ročného chlapca z úzkej studne hlbokej 32 metrov v dedine Ighrán, v provincii Šafšávin na severe Maroka v piatok 4. februára 2022. Foto: TASR/AP

Rodičia päťročného chlapca Rajána, ktorý bol päť dní uviaznutý v hlbokej studni, kráčajú k tunelu po jeho vyslobodení v marockej dedine Ighran, v provincii Chefchaouen 5. februára 2022. Foto: TASR/AP

Rabat 7. Februára (TASR) - Stovky ľudí sa v pondelok v Maroku zúčastnili na pohrebe päťročného chlapca, ktorý pred takmer týždňom spadol pri hre do hlbokej studne. Napriek veľkému nasadeniu záchranárov sa chlapčeka nepodarilo zachrániť.Telo dieťaťa v sobotu, po vyslobodení zo studne, previezli vrtuľníkom do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Rabat. Zatiaľ nie je jasné, či ho podrobili aj pitve, takže informácie o tom, v akom stave bol v čase vyslobodzovania zo studne, nie sú známe.Pohreb sa konal po poludňajších modlitbách v dedine Ighrán v hornatej oblasti provincie Šafšávin na severe Maroka. Chlapca pochovali na cintoríne Zawija na kopci vzdialenom asi šesť kilometrov od dediny.Na pohrebe sa zišlo mnoho smútiacich z celej krajiny, ktorí podľa agentúry AP prichádzali k domu rodičov chlapca, aby im vyjadrili sústrasť. Pred domom boli postavené dva veľké stany, v ktorých návštevníkom podávali tradičné občerstvenie.Pohrebné obrady i situáciu v dedine monitorujú aj desiatky novinárov miestnych i zahraničných médií.Päťročný Raján spadol do úzkej prázdnej šachty minulý utorok večer. Okolnosti, ako sa to stalo, nie sú zatiaľ objasnené.Operácia na jeho záchranu sa začala, aj keď na základe záznamu z kamery, ktorú do šachty záchranári spustili, nebolo jasné, či chlapček ešte žije. Chlapcovi sa tiež pokúsili dodať zásoby kyslíka, vody a jedla, avšak nebolo isté, či ich zachytil.Keďže šachta mala priemer len 45 centimetrov a jej rozširovanie by bolo príliš riskantné, pristúpili záchranári k vykopaniu širokej paralelnej šachty vo svahu, aby sa k chlapcovi dostali zboku.Na mieste boli pripravení zdravotníci, aby chlapca po vytiahnutí vyšetrili a poskytli mu prvú pomoc. K dispozícii bol i vrtuľník so zdravotníckym vybavením, ktorý ho mal previezť do najbližšej nemocnice.Rajána dostali záchranári na povrch v sobotu večer po zdĺhavej operácii, ktorá pútala pozornosť celého sveta, dodala agentúra AFP. Krátko po jej skončení kráľovský palác v osobitnom vyhlásení oznámil, že záchrana prišla neskoro, chlapček neprežil.Kým táto dramatická udalosť s tragickým koncom vyvolala vlnu solidarity v Maroku i v zahraničí, viaceré marocké médiá v pondelok odsúdili pretrvávajúci výskyt nezabezpečených studní v tomto regióne, ktoré sa zvyčajne používajú na zavlažovanie plodín, vrátane konope. Médiá vyzvali úrady, aby sa touto situáciou zaoberali.Táto nehoda pripomenula tragédiu, ku ktorej došlo začiatkom roka 2019 v španielskej Andalúzii, kde zomrel dvojročný Julen po páde do studne s priemerom 25 centimetrov a hĺbkou viac ako 100 metrov.