Smrť migrantov v Mexiku vyšetrujú ako podozrenie zo zabitia

Mexiko 30. marca (TASR) - Smrť 39 migrantov, ktorí prišli o život pri požiari v mexickom meste Ciudad Juárez pri hraniciach so Spojenými štátmi, sa vyšetruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu zabitia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Prokuratúra zároveň obvinila zodpovedné osoby z nečinnosti, keď podľa nej neurobili nič pre evakuáciu obetí z horiaceho zadržavacieho strediska pre migrantov.



Prokurátorka so špecializáciou na ľudské práva Sara Irene Herreriasová spresnila, že sa v prípade začalo vyšetrovanie "pre zločin zabitia a škôd na majetku" a zvažujú sa aj stíhania v prípade ďalších možných trestných činov.



"Nik z verejných zamestnancov alebo súkromného bezpečnostného personálu nepodnikol nič v záujme otvorenia východov pre migrantov, ktorí sa nachádzali vnútri," povedala prokurátorka novinárom



Podľa mexickej ministerky pre bezpečnosť Rosy Icely Rodríguezovej bolo identifikovaných dovedna osem ľudí, ktorí by mohli byť za uvedené zlyhania zodpovední. Ide o dvoch mexických federálnych agentov a štátneho úradníka pre imigráciu, ako aj piatich členov súkromnej bezpečnostnej spoločnosti.



Prokuratúra už požiadala aj o vydanie niekoľkých zatykačov.



Mexický prezident Andres Manuel López Obrador predtým upozornil, že v prípade tragédie neprichádza do úvahy "žiadna beztrestnosť", cituje AFP. López Obrador v utorok uviedol, že požiar pravdepodobne založili samotní migranti na protest proti hroziacim deportáciám.



Mexické úrady spresnili, že medzi obeťami a a zranenými boli ľudia z Guatemaly, Hondurasu, Venezuely, Salvádoru, Kolumbie a Ekvádoru.



Na záberoch bezpečnostných kamier je vidieť, ako strážnici odchádzajú, keď plamene zachvátili celu, v ktorej sa nachádzali uviaznutí migranti. Pri požiari utrpelo zranenia ďalších 27 ľudí.



Agentúra AFP pripomína, že Ciudad Juárez je jedným z prihraničných miest, kde každoročne uviazne veľké množstvo migrantov, ktorí sa snažia dostať do Spojených štátov. Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo od roku 2014 pri pokuse dostať sa z Mexika do USA viac ako 7600 migrantov.