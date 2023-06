Smrť mladíka vo Francúzsku vyšetrujú ako úmyselné zabitie

Paríž 29. júna (TASR) - Francúzskeho policajta, ktorý zastrelil tínedžera pri policajnej dopravnej kontrole, vyšetrujú pre podozrenie z úmyselného zabitia. Oznámil to vo štvrtok prokurátor. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prokurátor Pascal Prache z mesta Nanterre na predmestí Paríža, kde došlo k zmienenej udalosti, na základe počiatočného vyšetrovania dospel k záveru, že "neboli splnené podmienky na legálne použitie zbrane".



Doplnil, že dvoch sudcov poverili vedením vyšetrovania.



Demonštranti cez noc na parížskych predmestiach podpaľovali autá a verejné budovy, pričom nepokoje sa rozšírili aj do niektorých ďalších francúzskych miest.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin oznámil, že do ulíc vo štvrtok nasadia približne 40.000 policajtov. V Paríži a okolí ich bude na poriadok dohliadať okolo 5000, píše agentúra AFP.



Darmanin tiež podľa stanice BBC povedal, že v súvislosti s nepokojmi francúzske bezpečnostné zložky dosiaľ zadržali 180 ľudí a pri zrážkach utrpelo zranenia 170 policajtov.



Násilné protesty vyvolala smrť 17-ročného mladíka počas dopravnej kontroly. Tínedžera úrady identifikovali len ako Nahela M. Policajt mu strelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď mladíka v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok. Jeho smrť rozprúdila vo Francúzsku diskusiu o správaní policajtov k ľudom žijúcim v chudobných štvrtiach a predovšetkým k príslušníkom národnostných menšín, ktoré dlhodobo kritizujú ľudskoprávne skupiny.



K zrážkam medzi políciou a demonštrantmi prišlo aj predchádzajúcu noc a hoci situácia vyzerala v stredu večer v okolí Paríža pokojne, nepokoje prepukli v iných mestách vrátane Toulouse, Dijonu a Lyonu. Neskôr po polnoci prerástli protesty do nepokojov aj v okolí Paríža, kde zasahovalo vyše 2000 policajtov.