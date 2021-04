Smrť Philipa nakrátko zmení fungovanie britskej kráľovskej rodiny

Londýn 12. apríla (TASR) - Od smrti princa Philipa, manžela britskej panovníčky Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, sa už stihlo vo fungovaní britskej kráľovskej rodiny niekoľko vecí zmeniť, napísala v pondelok britská stanica BBC.



Pre kráľovskú rodinu sa začalo obdobie trúchlenia, ktoré bude na želanie samotnej kráľovnej trvať dva týždne, približuje BBC. Okrem členov monarchie sa vzťahuje aj na zamestnancov kráľovského dvora a čestnú stráž Buckinghamského paláca. Všetci spomínaní budú na ramene nosiť čierne smútočné pásky.



Zároveň sa očakáva, že parlament počas tejto doby neprijme žiadne nové zákony, keďže kráľovná nebude udeľovať tzv. kráľovský súhlas, ktorý predstavuje posledný krok pred vstúpením určitej právnej normy do platnosti.



V Británii bol v sobotu vyhlásený osemdňový štátny smútok, ktorý sa vzťahuje aj na predstaviteľov britského štátu pôsobiacich v zahraničí. Skončí sa v deň pohrebu, teda v sobotu 17. apríla. Všetky štátne vlajky vrátane tých na britských veľvyslanectvách, konzulátoch a ďalších britských budovách v zahraničí budú viať na pol žrde ešte deň po Philipovom pohrebe.



V súčasnosti už prebiehajú prípravy sobotňajšej poslednej rozlúčky s vojvodom z Edinburgu. Pohrebné obrady sa budú konať v kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Celý obrad sa uskutoční výlučne v areáli zámku, pričom tesne pred začiatkom pohrebu si celá krajina zosnulého princa uctí minútou ticha.



V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie o štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.



Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na pohrebe sa zúčastní len Philipova najbližšia rodina a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Bližší zoznam účastníkov by podľa BBC mal byť zverejnený vo štvrtok.



Buckinghamský palác už potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, avšak bez svojej manželky Meghan, ktorej lekár pre pokročilé štádium tehotenstva neodporučil cestovať.