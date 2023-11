Brazíliu trápia horúčavy. Na koncerte Taylor Swift zomrela fanúšička

Rio de Janeiro 18. novembra (TASR) - Jedna fanúšička zomrela v piatok na koncerte americkej speváčky Taylor Swift v brazílskom Rio De Janeiro po tom, ako sa jej urobilo zle, oznámili organizátori podujatia. Koncert sa konal v čase, keď Brazília čelí vlne mimoriadne vysokých horúčav, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry AP.



Príčinu úmrtia 23-ročnej Any Clary Benevidesovej Machadovej organizátori koncertu nešpecifikovali. Miestne médiá však uviedli, že fanúšikovia si nemohli na koncert priniesť fľaše s vodou aj napriek mimoriadne teplému počasiu. Mnohí pritom čakali niekoľko hodín pred koncertom pred štadiónom na priamom slnku.



Swift v reakcii na úmrtie fanúšičky uviedla, že jej srdce je zdrvené. "Mám len veľmi málo informácií okrem toho, že bola mimoriadne krásna a príliš mladá," uviedla Swift v ručne písanom odkaze zverejnenom na sociálnych sieťach.



Organizátori koncertu, spoločnosť Time4Fun, na sociálnej sieti Instagram uviedli, že Benevidesovú ošetrili na koncerte zdravotníci, keď sa začala cítiť zle. Následne bola prenesená do centra prvej pomoci na štadióne a neskôr ju previezli do nemocnice, kde o niekoľko hodín neskôr zomrela.



Benevidesovej priateľka, ktorá s ňou na koncerte bola, pre spravodajský portál G1 uviedla, že mladej dievčine sa spravilo zle hneď na začiatku koncertu, keď speváčka vystupovala len s druhou piesňou.



Starosta Ria De Janiero Eduardo Paes označil úmrtie mladej ženy na koncerte za neakceptovateľné. Brazílske úrady v súčasnosti vyšetrujú okolnosti úmrtia mladej ženy, napísal Paes na sociálne sieti X.



Swift bude mať v Riu De Janeiro ďalšie dva koncerty, ktoré sa uskutočnia v sobotu a v nedeľu. Miestne úrady pritom budú požadovať, aby produkčná spoločnosť zabezpečila počas sobotňajšieho koncertu stanovištia, na ktorých sa bude ponúkať voda, a zvýšila aj počet zdravotníkov na mieste. Úrady tiež žiadajú, aby organizátori pustili fanúšikov na štadión o hodinu skôr než v piatok.



"Nebudem môcť o tom hovoriť na pódiu, pretože ma ohromí smútok, keď sa o tom pokúšam hovoriť. Chcem tak teraz povedať, že túto stratu hlboko pociťujem a moje zlomené srdce je s jej rodinou a priateľmi," napísala Swift vo vyhlásení.