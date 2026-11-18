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Smrť psychiatrického pacienta: Do väzby vzali ďalšie osoby
Všetkých osem osôb je podozrievajú z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ktorej obeťou je obzvlášť zraniteľná osoba.
Autor TASR
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Záhreb 18. novembra (TASR) - Súd v chorvátskom hlavnom meste Záhreb nariadil vzatie do väzby ďalších štyroch podozrivých v súvislosti s úmrtím pacienta psychiatrickej liečebne Kristiana Josipa Periša. Smrť tohto 32-ročného muža, ktorú údajne spôsobilo neprimerané použitie sily zo strany ošetrovateľov, šokovala celú krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Štvoricu podozrivých - lekárku, dve zdravotné sestry a zdravotného brata - identifikovali na záznamoch z bezpečnostných kamier v ústave spolu so štyrmi ošetrovateľmi, ktorí sú vo väzbe od 8. novembra. Všetkých osem osôb je podozrievajú z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ktorej obeťou je obzvlášť zraniteľná osoba.
Lekárka, ktorá viedla zásah zdravotníckeho personálu, podľa prokuratúry nezabránila štyrom ošetrovateľom v použití fyzickej sily voči Perišovi, čím došlo k porušeniu zdravotníckych štandardov. Spolu s ďalšími tromi zdravotníkmi nezakročili, aj keď mali možnosť a povinnosť zabrániť život ohrozujúcemu zaobchádzaniu, ktoré podľa obvinení viedlo k smrti pacienta.
Štvoricu zadržaných vzali do väzby pre obavy, že by mohli ovplyvňovať svedkov. Pri výsluchu údajne popreli obvinenia, informuje HINA. Hrozia im dlhoročné tresty väzenia.
Krátko po smrti Periša vykonali pitvu, no výsledky dodatočných toxikologických a histologických analýz ešte nie sú známe. Testy, ktoré vykonáva záhrebský Inštitút forenznej medicíny a kriminalistiky, slúžia na zistenie presnej príčiny smrti. Výsledky môžu byť známe až o niekoľko týždňov.
Chorvátov pobúril osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery. Ten zachytáva zdravotnícky personál pri znehybňovaní pacienta, ktorý mal končatiny pripútané k posteli. Na videu vidieť, ako ho bijú päsťami do hrudníka, tlačia na jeho telo a na tvári má pritlačený vankúš. Prítomní boli aj ďalší zdravotníci.
Videozáznam rozprúdil debatu o zaobchádzaní s psychiatrickými pacientmi, pričom premiér Andrej Plenkovič označil incident za „vraždu“. V centre hlavného mesta sa v sobotu zišli stovky ľudí na zhromaždení, ktoré zorganizovala študentská iniciatíva, a za Periša držali osem minút ticha.
Štvoricu podozrivých - lekárku, dve zdravotné sestry a zdravotného brata - identifikovali na záznamoch z bezpečnostných kamier v ústave spolu so štyrmi ošetrovateľmi, ktorí sú vo väzbe od 8. novembra. Všetkých osem osôb je podozrievajú z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ktorej obeťou je obzvlášť zraniteľná osoba.
Lekárka, ktorá viedla zásah zdravotníckeho personálu, podľa prokuratúry nezabránila štyrom ošetrovateľom v použití fyzickej sily voči Perišovi, čím došlo k porušeniu zdravotníckych štandardov. Spolu s ďalšími tromi zdravotníkmi nezakročili, aj keď mali možnosť a povinnosť zabrániť život ohrozujúcemu zaobchádzaniu, ktoré podľa obvinení viedlo k smrti pacienta.
Štvoricu zadržaných vzali do väzby pre obavy, že by mohli ovplyvňovať svedkov. Pri výsluchu údajne popreli obvinenia, informuje HINA. Hrozia im dlhoročné tresty väzenia.
Krátko po smrti Periša vykonali pitvu, no výsledky dodatočných toxikologických a histologických analýz ešte nie sú známe. Testy, ktoré vykonáva záhrebský Inštitút forenznej medicíny a kriminalistiky, slúžia na zistenie presnej príčiny smrti. Výsledky môžu byť známe až o niekoľko týždňov.
Chorvátov pobúril osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery. Ten zachytáva zdravotnícky personál pri znehybňovaní pacienta, ktorý mal končatiny pripútané k posteli. Na videu vidieť, ako ho bijú päsťami do hrudníka, tlačia na jeho telo a na tvári má pritlačený vankúš. Prítomní boli aj ďalší zdravotníci.
Videozáznam rozprúdil debatu o zaobchádzaní s psychiatrickými pacientmi, pričom premiér Andrej Plenkovič označil incident za „vraždu“. V centre hlavného mesta sa v sobotu zišli stovky ľudí na zhromaždení, ktoré zorganizovala študentská iniciatíva, a za Periša držali osem minút ticha.