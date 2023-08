Smrť Róma po zásahu polície ČR preverí Európsky súd pre ľudské práva

Praha 10. augusta (TASR) - Prípad smrti Róma po policajnom zásahu v českom meste Teplice z júna 2021 preverí Európsky súd pre ľudské práva. Žalobu na Českú republiku podali právnici z Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC) a Fóra pre ľudské práva (FORUM). Vo štvrtok to uviedol server Romea.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som veľmi vďačná všetkým, ktorí mi pomáhajú, aby bola smrť môjho brata riadne vyšetrená. Verím, že ak nenájdeme ochranu u českej justície, nájdeme ju na Európskom súde pre ľudské práva," povedala sestra zomrelého Stanislava Tomáša.



Na sociálnych sieťach sa v lete 2021 rozšíril videozáznam z policajného zásahu, na ktorom možno vidieť, ako jeden policajt niekoľko minút kľačí mužovi rómskeho pôvodu na krku a druhý mu drží nohy.



Jednotky polície privolali v súvislosti s bitkou dvoch mužov, ktorí poškodzovali cudzie autá. Polícia našla zraneného muža ležať na zemi a po spacifikovaní ho prevzali záchranári. Neskôr však zomrel v sanitke. Súdna pitva vylúčila súvislosť mužovej smrti s policajným zákrokom – neodhalila poranenia orgánov ani dusenie. Podľa znaleckého posudku, ktorý si vlani dala vypracovať polícia, mohla byť príčinou úmrtia intoxikácia metamfetamínom.



Polícia vinu na mužovom úmrtí od začiatku odmietala. Podľa nej bol agresívny a napadol policajtov, preto museli použiť donucovacie prostriedky. Následne mu zavolali sanitku. To však podľa zistení českej ombudsmanky Moniky Šimůnkovej urobili neskoro.



Ústavný súd ČR sťažnosť organizácií ERRC a FORUM v apríli tohto roka zamietol. V marci 2022 prípad uzavrela aj Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) s tým, že policajti pri zákroku nespáchali trestný čin. Súvislosť medzi donucovacími prostriedkami, ktoré policajti použili, a následným úmrtím sa podľa záverov GIBS nepreukázala.



"Prípad ukazuje na pretrvávajúci problém policajného násilia voči Rómom a najmä na absenciu nezávislého a účinného vyšetrovania. Zdá sa, že ide o štrukturálny problém, ktorý by mali české orgány riešiť," zdôraznil právnik rodiny Maroš Matiaško.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)