Smrť študenta počas protestov v Hongkongu rozhnevala demonštrantov

Hongkong 8. novembra (TASR) - Jeden z hongkonských protivládnych demonštrantov zomrel v piatok na následky zranení, ktoré utrpel v pondelok po páde z budovy parkovacieho domu. Stalo sa tak neďaleko miesta, kde došlo k potýčkam s políciou. Smrť študenta vyvolala pobúrenie a hnev medzi protestujúcimi. Mnohí polícii vyčítajú, že je za pád študenta z viacposchodovej budovy zodpovedná. Informovali o tom svetové agentúry.



Ako uviedli predstavitelia jednej z hongkonských nemocníc, 22-ročný študent Alex Chow zomrel na následky ťažkých zranení. Študent informatiky spadol v pondelok z viacpodlažnej budovy parkovacieho domu, nachádzajúceho sa asi 120 metrov od miesta, kde polícia voči demonštrantom zakročila slzotvorným plynom, informovali miestne médiá. Študenta po páde previezli s ťažkými poraneniami hlavy do nemocnice. Do piatka bol v kóme.



Prodemokratickí protestujúci v Hongkongu vyzvali na celomestské sviečkové pochody s cieľom uctiť si pamiatku tohto študenta, ktorý prišiel o život počas prodemokratických protestov.



Okolo poludnia miestneho času viedol hlavnou finančnou mestskou štvrťou protestný pochod asi 1000 maskovaných ľudí, ktorí vykrikovali heslá ako "Rozpustite policajné sily" či "Hongkončania pomstite sa". Niektorí z nich niesli biele kvety na pamiatku študenta a transparenty s nápisom "Hongkong je policajný štát".



Ako napísala agentúra AP, hoci príčina pádu študenta z budovy zatiaľ nebola určená, nešťastný incident ešte viac rozhneval protestujúcich, ktorí políciu obviňujú z násilných zákrokov počas protestov, ktoré v tomto poloautonómnom čínskom meste trvajú už od júna.



Masové protesty vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon o extradícii, k čomu oficiálne došlo 23. októbra.



Hongkončania však protestujú aj proti zasahovaniu Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy", a požadujú demokratické reformy a ďalšie ústupky.