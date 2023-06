Smrť tínedžera počas kontroly vo Francúzsku vyvolala násilné protesty

Paríž 28. júna (TASR) - Násilné protesty otriasli v noci na stredu mestečkami na predmestí Paríža po tom, čo polícia zastrelila počas dopravnej kontroly tínedžera a klamala o okolnostiach jeho úmrtia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia zastavila pre dopravný priestupok v utorok večer 17-ročného mladíka, ktorého úrady identifikovali len ako Naela M.



Podľa prvej policajnej verzie, člen policajnej hliadky na tínedžera vystrelil, pretože ho chcel autom prejsť. Túto verziu však vyvrátilo video z incidentu, ktoré začalo kolovať na sociálnych sieťach. Pravosť nahrávky sa podarilo AFP overiť. Na nej vidieť, ako dvaja policajti stoja vedľa odstaveného auta. Jeden policajt mieri zbraňou na vodiča a hovorí, že dostane "guľku do hlavy".



Následne sa zdá, že policajt vystrelí do prázdna a auto sa náhle pohne. Po pár metroch narazí a šofér krátko na to umiera.



"Bol zabitý tínedžer. To je nevysvetliteľné a neodpustiteľné," reagoval v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Dodal, že prípad sa dotkol celého národa a vyjadril súcit s rodinou obete.



V podstate ihneď po smrti mladíka vypukli protesty v mestečku Nanterre na predmestí Paríža a v niekoľkých okolitých obciach, ktoré postupne prerástli do nepokojov. Podľa francúzskeho ministra vnútra Geralda Darmanina bolo v noci zatknutých 31 ľudí a počas protestov utrpelo ľahké zranenia 24 policajtov.



Tridsaťosemročný policajt, ktorý vystrelil smrteľnú ranu, bol vzatý do väzby a čelí vyšetrovaniu za zabitie. Právnik usmrteného chlapca uviedol, že podá na policajtov žalobu za zabitie a krivú výpoveď, keď tvrdili, že chlapec ich chcel zraziť.



V aute boli okrem zabitého tínedžera aj dvaja ďalší pasažieri. Jeden z nich utiekol a druhý bol nakrátko zadržaný.