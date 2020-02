Smrť tureckých vojakov v Sýrii telefonicky riešili Putin a Erdogan

Moskva/Ankara 28. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin hovoril v piatok telefonicky s tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom o realizácií dohôd v severosýrskej provincii Idlib po tom, ako sýrska armáda zabila 33 tureckých vojakov. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



"Na dialóg je priestor vždy. Dnes sa uskutočnili telefonické rozhovory medzi prezidentmi Putinom a Erdoganom... Konverzácia bola podrobná a venovala sa nevyhnutnosti urobiť všetko pre implementáciu dohôd o Idlibe," povedal novinárom šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.



Rusko je taktiež pripravené pomôcť posilniť bezpečnosť tureckých vojakov v Idlibe, pokračoval Lavrov. Rusko podľa neho vyjadrilo Turecku "sústrasť" v súvislosti so smrťou jeho vojakov.



Lavrov zároveň upozornil, že "takéto tragédie" by bolo možné odvrátiť, pokiaľ by Turecko poskytlo presné súradnice umiestnenia svojich jednotiek.



Ruská armáda je v Sýrii na pozvanie sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jej vojaci bojujú proti miestnym povstalcom po boku vládnych jednotiek.



Pri štvrtkovom bombardovaní zo strany sýrskej armády zahynulo najmenej 33 príslušníkov tureckých ozbrojených síl. Ide o najväčšie straty na životoch príslušníkov tureckej armády, odkedy Ankara po prvý raz vstúpila do vojenského konfliktu v Sýrii v roku 2016.



Turecko v piatok reagovalo bombardovaním, pri ktorom v Idlibe údajne zahynulo 16 príslušníkov Sýrskej arabskej armády.



Ankara zároveň odmietla tvrdenie Ruska o tom, že tureckí vojaci boli počas útoku premiešaní medzi povstaleckými jednotkami.