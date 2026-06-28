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SMRŤ Z HORÚČAV: Rastie počet úmrtí starších ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Podľa agentúry boli obzvlášť postihnuté oblasti s červeným stupňom pohotovosti a 85 percent úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 rokov a viac.

Autor TASR
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Paríž 28. júna 2026 (TASR) – Francúzske zdravotnícke úrady v nedeľu oznámili, že pre súčasnú vlna rekordných horúčav sa výrazne zvýšil počet úmrtí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Od 24. júna sme zaznamenali približne o 1000 úmrtí viac (ide o predbežné údaje) v porovnaní s počtom úmrtí evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch,“ uviedla francúzska agentúra pre verejné zdravie (Santé publique France).

Podľa agentúry boli obzvlášť postihnuté oblasti s červeným stupňom pohotovosti a 85 percent úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 rokov a viac. Najprudší nárast úmrtí ľudí priamo v domácnosti zaznamenali v regióne Île-de-France, ktorý zahŕňa Paríž a jeho predmestia.

Toto pozorovanie slúži ako pripomienka potreby opatrení solidarity s ľuďmi, ktorí sú izolovaní alebo zažívajú hlbokú osamelosť, a to aj vo vysoko urbanizovaných oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Agentúra zdôraznila, že čísla sú predbežné a pravdepodobne sú podhodnotené. Horúčavy vo Francúzsku trvajú už niekoľko dní a v mnohých oblastiach prekročili 40 °C, v nedeľu ráno sa však teplota mierne znížila.
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