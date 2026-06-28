< sekcia Zahraničie
SMRŤ Z HORÚČAV: Rastie počet úmrtí starších ľudí
Podľa agentúry boli obzvlášť postihnuté oblasti s červeným stupňom pohotovosti a 85 percent úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 rokov a viac.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 28. júna 2026 (TASR) – Francúzske zdravotnícke úrady v nedeľu oznámili, že pre súčasnú vlna rekordných horúčav sa výrazne zvýšil počet úmrtí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Od 24. júna sme zaznamenali približne o 1000 úmrtí viac (ide o predbežné údaje) v porovnaní s počtom úmrtí evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch,“ uviedla francúzska agentúra pre verejné zdravie (Santé publique France).
Podľa agentúry boli obzvlášť postihnuté oblasti s červeným stupňom pohotovosti a 85 percent úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 rokov a viac. Najprudší nárast úmrtí ľudí priamo v domácnosti zaznamenali v regióne Île-de-France, ktorý zahŕňa Paríž a jeho predmestia.
„Toto pozorovanie slúži ako pripomienka potreby opatrení solidarity s ľuďmi, ktorí sú izolovaní alebo zažívajú hlbokú osamelosť, a to aj vo vysoko urbanizovaných oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Agentúra zdôraznila, že čísla sú predbežné a pravdepodobne sú podhodnotené. Horúčavy vo Francúzsku trvajú už niekoľko dní a v mnohých oblastiach prekročili 40 °C, v nedeľu ráno sa však teplota mierne znížila.
„Od 24. júna sme zaznamenali približne o 1000 úmrtí viac (ide o predbežné údaje) v porovnaní s počtom úmrtí evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch,“ uviedla francúzska agentúra pre verejné zdravie (Santé publique France).
Podľa agentúry boli obzvlášť postihnuté oblasti s červeným stupňom pohotovosti a 85 percent úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 rokov a viac. Najprudší nárast úmrtí ľudí priamo v domácnosti zaznamenali v regióne Île-de-France, ktorý zahŕňa Paríž a jeho predmestia.
„Toto pozorovanie slúži ako pripomienka potreby opatrení solidarity s ľuďmi, ktorí sú izolovaní alebo zažívajú hlbokú osamelosť, a to aj vo vysoko urbanizovaných oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Agentúra zdôraznila, že čísla sú predbežné a pravdepodobne sú podhodnotené. Horúčavy vo Francúzsku trvajú už niekoľko dní a v mnohých oblastiach prekročili 40 °C, v nedeľu ráno sa však teplota mierne znížila.