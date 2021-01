Smrť zatknutého mladíka v Bruseli pripomenula prípad Slováka Chovanca

Brusel 14. januára (TASR) - Belgická polícia chápe emócie občanov súvisiace s nedávnou smrťou zatknutého černošského mladíka Ibrahima B. Spôsob, akým sa ich protesty konali, však považuje za "úplne neprijateľný". Pre televíznu stanicu RTBF to vo štvrtok povedal generálny komisár federálnej polície Marc De Mesmaeker. Dodal, že v tomto prípade nesmie dôjsť k zlyhaniam ako v kauze Slováka Jozefa Chovanca.



Zhruba 300 demonštrantov sa v stredu zhromaždilo v centre Bruselu a žiadalo úrady o objasnenie okolností, ktorého viedli k smrti zmieneného 23-ročného muža tmavej pleti v policajnej väzbe. Podľa medializovaných správ zomrel zadržaný mladík na zlyhanie srdca. Belgická polícia zatkla vyše 100 osôb počas potýčok, ktoré na akcii vypukli medzi protestujúcimi s poriadkovými silami.



De Mesmaeker vo štvrtok uviedol, že rozumie protestom. Zároveň však dodal, že spravodlivosti musia čeliť všetci, ktorí počas nich spôsobili materiálne škody alebo zranenia piatim policajtom. Jedna zo zranených policajtiek bola hospitalizovaná.



Tragická smrť Ibrahima B. musí byť podľa jeho slov úplne vyšetrená. "Je to v záujme Ibrahimovej rodiny a jeho priateľov a je to aj v záujme správnych a súdnych orgánov, aby vedeli, či má pani X alebo pán Y svoje miesto v radoch polície," povedal De Mesmaeker.



V tejto súvislosti uviedol, že je veľkým zástancom zavedenia osobných kamier na rovnošatách, ktoré zabezpečia väčšiu transparentnosť policajných zásahov. Na jednej strane to podľa jeho slov prinúti k opatrnosti policajtov, keďže ich zákroky budú natáčané, a zároveň budú krotiť svoje vášne aj demonštranti, keď zistia, že je zaznamenávané ich správanie.



Úmrtie Ibrahima B. malo podľa niektorých protestujúcich rasistický podtón. De Mesmaeker s odkazom na tento prípad uviedol, že akýkoľvek rasistický čin je netolerovateľný, a ak sa objavia takéto podozrenia, treba konať rýchlo a vážne.



K smrti černošského mladíka v policajnej cele došlo necelé tri roky po tom, ako po pobyte v cele dočasného zadržania na letisku v Charleroi (koncom februára 2018) zomrel slovenský občan Jozef Chovanec. Ten upadol do kómy krátko po zásahu zo strany polície a o dva dni na to zomrel v nemocnici.



De Mesmaeker pre RTBF uviedol, že v prípade Chovanec došlo k zlyhaniu. Podľa jeho slov bolo chybou najmä to, že justícia neinformovala disciplinárne orgány policajného zboru o tom, že má zábery dokazujúce neprimerané a neetické správanie polície. "Nikdy však už nepripustím, aby sa zopakovala aféra Chovanec," dodal generálny komisár federálnej polície.