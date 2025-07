SMRTEĽNÁ HAVÁRIA: V Andách zomrelo 18 ľudí

Lima 26. júla (TASR) - Najmenej 18 ľudí prišlo o život v piatok pri havárii autobusu, ktorý sa zrútil do rokliny v peruánskych Andách. Oznámili to miestne zdravotnícke úrady, informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Autobus po páde skončil prevrátený na streche neďaleko rieky. Cestovalo ním viac ako 60 ľudí z hlavného mesta Lima do mesta La Merced, keď zišiel z úzkej a kľukatej cesty, uviedli miestne médiá. Príčina nehody nie je zatiaľ známa.



Prvé správy hovorili o 15 mŕtvych a 30 zranených, tri osoby však zomreli po prevoze do nemocnice, potvrdil pre AFP hovorca zdravotníckych služieb v meste Tarma 240 kilometrov východne od Limy. Medzi obeťami sú podľa neho aj dve deti.



Polícia v Peru vlani zaregistrovala celkovo 3173 úmrtí súvisiacich s dopravou v juhoamerickej krajine, v ktorej sú nehody na cestách podľa AFP častejšie vzhľadom na prekračovanie povolenej rýchlosti a zlé podmienky na cestách.