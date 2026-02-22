< sekcia Zahraničie
SMRTEĽNÁ LAVÍNA: Na severe Talianska zahynuli najmenej dvaja ľudia
V posledných dňoch spôsobilo husté sneženie a dážď extrémne nebezpečnú lavínovú situáciu v alpských zimných strediskách.
Autor TASR
Rím 22. februára (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri pádoch lavín v horských oblastiach na severe Talianska. V nedeľu o tom informovali miestne úrady, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
V oblasti lyžiarskeho strediska Merano 2000 v Južnom Tirolsku na severovýchode krajiny zasypala lavína muža. Talianska horská záchranná služba uviedla, že na miesto vyrazilo množstvo záchranárov, avšak muža našli bez známok života.
Ďalšia lavína zasiahla alpské údolie Aosta pri hranici so Švajčiarskom. Horské záchranné tímy tu pri nadmorskej výške 3000 metrov objavili mŕtve telo lyžiara. Podľa úradov jeho zmiznutie nahlásili príbuzní. Štátna príslušnosť oboch obetí zatiaľ nie je známa.
V posledných dňoch spôsobilo husté sneženie a dážď extrémne nebezpečnú lavínovú situáciu v alpských zimných strediskách. V Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a severnom Taliansku úrady opakovane hlásili úmrtia spôsobené lavínami. Iba v Rakúsku zahynulo od piatka najmenej sedem ľudí.
