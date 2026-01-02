Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMRTEĽNÁ LAVÍNA: O život prišiel turista

Úrady vyzvali na opatrnosť v horských oblastiach v súvislosti so zimným počasím a pretrvávajúcim lavínovým nebezpečenstvom.

Autor TASR
Madrid 2. januára (TASR) - Lavína v španielskej časti pohoria Pyreneje v stredu usmrtila jedného turistu. K nešťastiu došlo v Údolí Bielsa na severovýchode Aragónska, informovala miestna polícia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Lavína v stredu zasiahla dvoch mužov počas túry na snežniciach, pričom jeden z nich zostal uväznený pod snehom. Druhý muž vyviazol bez zranení a privolal pomoc.

Občianska garda zverejnila video, na ktorom policajti s lopatami a záchranárskymi psami hľadajú muža zavaleného lavínou.

V pondelok v tej istej oblasti lavína zabila dvoch mužov a jednu ženu počas skialpu. Ďalšia žena utrpela mierne podchladenie.

Úrady vyzvali na opatrnosť v horských oblastiach v súvislosti so zimným počasím a pretrvávajúcim lavínovým nebezpečenstvom.
