< sekcia Zahraničie
SMRTEĽNÁ LAVÍNA: V Alpách si vyžiadala obete
Podľa počiatočných zistení lavína v nadmorskej výške približne 2300 metrov v blízkosti obce Acceglio v regióne Piemont zavalila štyroch ľudí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 2. januára (TASR) - Lavína na severe Talianska v piatok usmrtila najmenej jednu osobu a dve ďalšie vážne zranila. Oznámila to tamojšia horská záchranná služba, píše TASR na základe správ agentúr ANSA a DPA.
Podľa počiatočných zistení lavína v nadmorskej výške približne 2300 metrov v blízkosti obce Acceglio v regióne Piemont zavalila štyroch ľudí.
Jednu osobu vyhlásili za mŕtvu, dve ďalšie sú vo vážnom stave. Na mieste pracuje viac ako stovka záchranárov, ale ich prácu sťažujú nepriaznivé poveternostné podmienky.
Podľa počiatočných zistení lavína v nadmorskej výške približne 2300 metrov v blízkosti obce Acceglio v regióne Piemont zavalila štyroch ľudí.
Jednu osobu vyhlásili za mŕtvu, dve ďalšie sú vo vážnom stave. Na mieste pracuje viac ako stovka záchranárov, ale ich prácu sťažujú nepriaznivé poveternostné podmienky.