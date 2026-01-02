Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMRTEĽNÁ LAVÍNA: V Alpách si vyžiadala obete

Ilustračné foto. Foto: TASR Milan Kapusta

Podľa počiatočných zistení lavína v nadmorskej výške približne 2300 metrov v blízkosti obce Acceglio v regióne Piemont zavalila štyroch ľudí.

Autor TASR
Rím 2. januára (TASR) - Lavína na severe Talianska v piatok usmrtila najmenej jednu osobu a dve ďalšie vážne zranila. Oznámila to tamojšia horská záchranná služba, píše TASR na základe správ agentúr ANSA a DPA.

Jednu osobu vyhlásili za mŕtvu, dve ďalšie sú vo vážnom stave. Na mieste pracuje viac ako stovka záchranárov, ale ich prácu sťažujú nepriaznivé poveternostné podmienky.
.

