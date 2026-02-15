Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMRTEĽNÁ LAVÍNA:V Alpách zabila lyžiarov, 1 osoba je v kritickom stave

V Alpách došlo v tejto sezóne už k viacerým smrteľným lavínovým nehodám.

Autor TASR
Rím 15. februára (TASR) - Najmenej dvaja lyžiari zahynuli v nedeľu v dôsledku lavíny v talianskych Alpách, informovala tamojšia horská služba. Ďalšia osoba je v kritickom stave. Podľa predbežných informácií ide pravdepodobne o francúzskych občanov. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a DPA.

Talianska alpská horská služba (CNSAS) uviedla, že obeťami je žena a muž. Ďalšou kriticky zranenou osobou je muž, ktorého v kritickom stave letecky previezli do nemocnice v Turíne. Podľa CNSAS sa na pátraní podieľalo pätnásť záchranárov spolu s pátracími psami a dvoma vrtuľníkmi. Záchranári následne pokračovali v pátraní po ďalších možných obetiach.

Talianske médiá informovali, že lavína sa zosunula okolo 11.00 h nad dedinou Courmayeur, kde skupina lyžovala mimo vyznačenej zjazdovky. Niektoré správy uvádzajú, že pod snehom zostalo až šesť lyžiarov.

Ďalšia lavína sa v nedeľu zosunula aj v regióne Trentino na severe Talianska. Horská záchranná služba uviedla, že lyžiarom sa podarilo vlastnými silami vyslobodiť osobu zasypanú snehom.

V Alpách došlo v tejto sezóne už k viacerým smrteľným lavínovým nehodám.
