Smrteľne chorý ruský vedec zomrel iba dva dni po zatknutí

Moskva 4. júla (TASR) - Ruský vedec Dmitrij Kolker, ktorého koncom minulého týždňa zatkli pre podozrenie z vlastizrady a previezli do Moskvy napriek tomu, že bol v terminálnom štádiu rakoviny pankreasu, krátko po prevoze zomrel.



Podľa agentúr AFP a Reuters o tom v nedeľu informovali jeho právnici i jeho syn Maxim.



O Kolkerovom vzatí do väzby rozhodol súd v Novosibirsku 30. júna. Väzobne stíhaný mal byť do 29. augusta.



Fyzika vzali do väzby priamo z lôžka nemocnice v Novosibirsku, kde bol hospitalizovaný. Následne absolvoval viac ako štvorhodinový let z Novosibirska do Moskvy, kde ho podľa právnikov previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo. Druhého júla bol prevezený do nemocnice, kde v ten istý deň zomrel.



Rodina a právnici uviedli, že Kolkera zadržala a jeho dom prehľadala Federálna bezpečnostná služba (FSB).



Dodali, že obvinenia z vlastizrady, za ktoré v Rusku hrozí trest až 20 rokov, boli vznesené na základe prednášok, ktoré Kolker predniesol na medzinárodnej konferencii v Číne, hoci ich obsah FSB schválila.



Dmitrij Kolker bol vedúcim Laboratória kvantových optických technológií na Inštitúte laserovej fyziky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied a Novosibirskej štátnej univerzity, ako aj profesorom na Katedre laserových systémov Štátnej technickej univerzity v Novosibirsku.



Kolkerov bratranec Anton Dianov pre agentúru Reuters označil vznesené obvinenia za absurdné i "mimoriadne kruté", pretože "vedeli, že je na smrteľnej posteli, a rozhodli sa ho zatknúť".



Okrem vedeckej kariéry bol 54-ročný Kolker aj veľmi úspešným koncertným klaviristom a organistom, ktorý vystupoval v Rusku aj v Európe.



Právnik Alexandr Fedulov pre agentúru Reuters uviedol, že sa neúspešne pokúsil kontaktovať FSB aj väznicu. Dodal, že v pondelok podá právnu sťažnosť na okolnosti Kolkerovho zadržania.



V sobotu ruská štátna tlačová agentúra TASS uviedla, že v Novosibirsku bol pre podozrenie z vlastizrady zadržaný aj ďalší vedec.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) ide o Anatolija Maslova, hlavného výskumníka Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied. Tento 75-ročný vedec, ktorý je špecialistom v oblasti dynamiky viskóznych plynov a študuje aerogasdynamiku, bol na základe súdneho príkazu zatknutý a prevezený do vyšetrovacej väzby Lefortovo v Moskve.



Za posledných päť rokov sa trestné stíhanie pre podozrenie z vlastizrady začalo proti 12 zamestnancom sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied.



Podľa nezávislého ruského spravodajského webu Novaja gazeta bolo v Rusku za posledných 20 rokov stíhaných a vzatých do väzby viac ako 30 vedcov: všetci boli obvinení zo "špionáže a zrady".



Zároveň od roku 1999 nebol v týchto kauzách vydaný ani jeden oslobodzujúci rozsudok, nanajvýš bol prípad ukončený v štádiu predbežného vyšetrovania.



Kritici Kremľa tvrdia, že zatýkanie často pramení z ničím nepodloženej paranoje.



Ochrancovia ľudských práv v Rusku v reakcii na Kolkerovu smrť vyjadrili šok nad mierou krutosti, ktorú vyšetrovatelia, prokuratúra i súd preukázali vo vzťahu k novosibirskému vedcovi. Jeden z nich, Ivan Šablov, v súvislosti s týmto "lovom na vedcov" podľa RFE/RL uviedol: "Báli sme sa, že sa vrátime do 90. rokov, ale vrátili sme do 30. rokov", keď vtedajší Sovietsky zväz zažíval najmasovejšie represie stalinského režimu, známe aj ako Veľký teror.



"Takéto úmrtia (aj tých najslávnejších ľudí) v rokoch 2005–2022 sa stali normou," dodal Šablov.