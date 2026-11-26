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SMRTEĽNÝ POŽIAR NA DIAĽNICI: Podozrivého zadržali
Prokuratúra dodala, že prebieha vyšetrovanie s cieľom určiť trestnoprávnu zodpovednosť vodiča.
Autor TASR
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Káhira 26. novembra (TASR) - Egyptskí prokurátori vo štvrtok informovali o zadržaní muža obvineného zo spôsobenia stredajšieho požiaru, ktorý vypukol po prevrátení cisterny neďaleko hlavného mesta Káhira a vyžiadal si 31 obetí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
K nehode došlo na diaľnici v jednej z husto obývaných štvrtí mesta Gíza, ktoré je súčasťou širšej aglomerácie Káhiry. Plamene zničili viac ako dve desiatky osobných áut a motocyklov. Ministerstvo zdravotníctva stanovilo konečný počet obetí na 31 mŕtvych a 21 zranených.
Egyptská prokuratúra uviedla, že zadržaný muž sa priznal k prekročeniu povolenej rýchlosti, keď jeho auto narazilo do cisterny, „čo spôsobilo, že mu volant vykĺzol z rúk a auto zišlo z cesty“. Po náraze do cisterny, jedna z jej pneumatík explodovala, a následne došlo k prevráteniu vozidla, spresnila prokuratúra. Požiar podľa nej vypukol v dôsledku úniku benzínu. Prokuratúra dodala, že prebieha vyšetrovanie s cieľom určiť trestnoprávnu zodpovednosť vodiča.
Pri dopravných nehodách v Egypte každoročne prídu o život tisíce ľudí. Krajina má dlhodobo zlú bilanciu bezpečnosti cestnej premávky. Medzi hlavné príčiny väčšiny nehôd patria prekračovanie povolenej rýchlosti, zlý stav ciest a nedostatočné vymáhanie dodržiavania dopravných predpisov. Egypt v uplynulých rokoch postihlo aj niekoľko smrteľných požiarov.
K nehode došlo na diaľnici v jednej z husto obývaných štvrtí mesta Gíza, ktoré je súčasťou širšej aglomerácie Káhiry. Plamene zničili viac ako dve desiatky osobných áut a motocyklov. Ministerstvo zdravotníctva stanovilo konečný počet obetí na 31 mŕtvych a 21 zranených.
Egyptská prokuratúra uviedla, že zadržaný muž sa priznal k prekročeniu povolenej rýchlosti, keď jeho auto narazilo do cisterny, „čo spôsobilo, že mu volant vykĺzol z rúk a auto zišlo z cesty“. Po náraze do cisterny, jedna z jej pneumatík explodovala, a následne došlo k prevráteniu vozidla, spresnila prokuratúra. Požiar podľa nej vypukol v dôsledku úniku benzínu. Prokuratúra dodala, že prebieha vyšetrovanie s cieľom určiť trestnoprávnu zodpovednosť vodiča.
Pri dopravných nehodách v Egypte každoročne prídu o život tisíce ľudí. Krajina má dlhodobo zlú bilanciu bezpečnosti cestnej premávky. Medzi hlavné príčiny väčšiny nehôd patria prekračovanie povolenej rýchlosti, zlý stav ciest a nedostatočné vymáhanie dodržiavania dopravných predpisov. Egypt v uplynulých rokoch postihlo aj niekoľko smrteľných požiarov.