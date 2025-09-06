< sekcia Zahraničie
SMRTEĽNÝ ÚTOK ŽRALOKA: Mužovi sa stali osudné vody pri severe Sydney
Išlo o prvý smrteľný útok žraloka v Sydney od roku 2022, keď pri Little Bay zahynul 35-ročný britský inštruktor potápania Simon Nellist. Predchádzajúci smrteľný útok sa v meste odohral v roku 1963.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sydney 6. septembra (TASR) - Austrálska polícia oznámila, že v sobotu vo vodách pri severnej časti Sydney napadol „veľký žralok“ muža. Útok viedol k uzavretiu viacerých pláží. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Muža vytiahli na breh pláže Long Reef Beach, ale záchranné zložky mu už nedokázali pomôcť. Polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení uviedla, že zomrel na mieste.
„Na severných plážach zomrel muž, ktorého pravdepodobne pohrýzol veľký žralok,“ informovala polícia. Následne sa našli dve časti surfu, ktoré odovzdali forenzným expertom na preskúmanie.
Išlo o prvý smrteľný útok žraloka v Sydney od roku 2022, keď pri Little Bay zahynul 35-ročný britský inštruktor potápania Simon Nellist. Predchádzajúci smrteľný útok sa v meste odohral v roku 1963.
Muža vytiahli na breh pláže Long Reef Beach, ale záchranné zložky mu už nedokázali pomôcť. Polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení uviedla, že zomrel na mieste.
„Na severných plážach zomrel muž, ktorého pravdepodobne pohrýzol veľký žralok,“ informovala polícia. Následne sa našli dve časti surfu, ktoré odovzdali forenzným expertom na preskúmanie.
Išlo o prvý smrteľný útok žraloka v Sydney od roku 2022, keď pri Little Bay zahynul 35-ročný britský inštruktor potápania Simon Nellist. Predchádzajúci smrteľný útok sa v meste odohral v roku 1963.