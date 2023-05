Smrtiaci požiar internátu v Guyane mohol založiť podpaľač

Georgetown 23. mája (TASR) - Požiar v stredoškolskom dievčenskom internáte v strednej časti Guyany, ktorý si vyžiadal najmenej 19 obetí, mohol byť dielom podpaľača. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Požiar vypukol v noci na pondelok v budove, v ktorej bývali dievčatá vo veku 11 - 12 a 16 - 17 rokov.



Podľa guyanského policajného komisára Cliftona Hickena predbežné vyšetrovanie naznačuje, že požiar bol založený "so zlým úmyslom". Komisár to oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s guyanským prezidentom Irfaanom Alim, ktorý za obete požiaru vyhlásil trojdňový štátny smútok.



Podľa Hickena sa zatiaľ nepodarilo identifikovať žiadneho podozrivého, ale polícia očakáva, že sa jej podarí získať viac indícií v priebehu najbližších 48 hodín.



Priamo pri požiari zahynulo 14 mladistvých a ďalších päť ich zomrelo v nemocnici. Šesť zranených museli do nemocnice v hlavnom meste Georgetown previesť vrtuľníkom a najmenej 17 ďalších hospitalizovali v miestnej nemocnici.



"Dve deti sú aj naďalej v kritickom stave a štyri sa liečia s ťažkými zraneniami," uviedol v pondelok popoludní guyanský hasičský zbor.



Vláda najskôr informovala o 20 obetiach na životoch, čo však následne znížila na 19. V čase požiaru sa v budove nachádzalo 63 žiačok.