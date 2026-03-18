Streda 18. marec 2026
SMUTNÁ BILANCIA: Každú minútu zomiera deväť detí, nemajú ani päť rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Palkovič

Autor TASR
Viedeň 18. marca (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) vo svojej správe zverejnenej v stredu uviedol, že každú minútu zomrie vo svete približne deväť detí vo veku do piatich rokov. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

V roku 2024 došlo podľa odhadov k 4,9 miliónom úmrtí dojčiat a malých detí v spomínanej vekovej skupine. Väčšine z nich sa však dalo predísť prostredníctvom efektívnych opatrení a prístupu k zdravotnej starostlivosti, uvádza sa v správe, ktorú UNICEF vypracoval spolu s ďalšími agentúrami OSN.

„Žiadne dieťa by nemalo zomrieť na choroby, ktorým vieme predchádzať,“ povedala riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová.

Podľa správy organizácií OSN sa počet úmrtí detí do piatich rokov od roku 2000 celosvetovo znížil o viac než polovicu. Od roku 2015 sa však pokrok výrazne spomalil. Russellová v tejto súvislosti tiež zdôraznila znižovanie rozpočtov na celom svete.

Detská úmrtnosť vo svete je rozložená veľmi nerovnomerne, rovnako ako prístup k zdravotnej starostlivosti. V subsaharskej Afrike bolo zaznamenaných 58 percent všetkých úmrtí detí mladších než päť rokov. Významnú úlohu v tomto regióne zohrávajú infekčné choroby.

Približne 25 percent všetkých prípadov bolo zaznamenaných v južnej Ázii, kde mnoho detí umiera krátko po narodení. Na Európu a Severnú Ameriku spolu pripadá len 1,1 percenta.

Riziko pre novorodencov, bábätká a dojčatá je obzvlášť vysoké vo vojnových a krízových oblastiach, uvádza sa v správe.

Agentúry OSN tiež zozbierali údaje pre vekovú skupinu od piatich do 24 rokov. Podľa ich odhadov zomrelo v roku 2024 2,1 milióna detí, dospievajúcich a mladých dospelých.

Dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov najčastejšie umierajú v dôsledku samovrážd, chlapci v tomto veku zase pri dopravných nehodách, dodáva správa.
.

