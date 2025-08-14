< sekcia Zahraničie
Smutná správa: Požiare v Španielsku majú ďalšiu obeť
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v stredu požiadal Európsku úniu o pomoc pri boji s lesnými požiarmi. Potrebné sú podľa neho najmä dve lietadlá s vodnými vakmi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 14. augusta (TASR) — Tretiu obeť si vyžiadali lesné požiare, ktoré v súčasnosti sužujú Španielsko. Vo štvrtok ráno podľahol svojim zraneniam 36-ročný dobrovoľný hasič, ktorý pomáhal hasiť požiar vyčíňajúci pri obci Molezuelas de la Carballeda ležiacej v provincii Zamora a mal popáleniny na viac ako 85 percentách tela. Oznámil to prefekt autonómneho spoločenstva Kastília a León, informuje TASR na základe správy televízie TVE.
Už v utorok prišiel o život pri hasení toho istého požiaru 35-ročný dobrovoľník. Jednu obeť si v rovnaký deň vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid.
Regionálne úrady uviedli, že zo svojich domovov na 26 miestach bolo doteraz evakuovaných takmer 6000 ľudí.
V nemocnici v meste Valladolid je hospitalizovaných päť pacientov, traja z nich sú v kritickom stave. Ďalšieho zraneného previezli do univerzitnej nemocnice v meste Getafe, kde už ležia dve osoby v kritickom stave.
Pre lesné požiare je v Španielsku uzavretých 14 hlavných ciest.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v stredu požiadal Európsku úniu o pomoc pri boji s lesnými požiarmi. Potrebné sú podľa neho najmä dve lietadlá s vodnými vakmi.
Tento rok vypuklo v Španielsku 199 lesných požiarov, ktoré zasiahli plochu takmer 98.784 hektárov, čo je dvakrát viac ako v rovnakom období v roku 2024.
Už v utorok prišiel o život pri hasení toho istého požiaru 35-ročný dobrovoľník. Jednu obeť si v rovnaký deň vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid.
Regionálne úrady uviedli, že zo svojich domovov na 26 miestach bolo doteraz evakuovaných takmer 6000 ľudí.
V nemocnici v meste Valladolid je hospitalizovaných päť pacientov, traja z nich sú v kritickom stave. Ďalšieho zraneného previezli do univerzitnej nemocnice v meste Getafe, kde už ležia dve osoby v kritickom stave.
Pre lesné požiare je v Španielsku uzavretých 14 hlavných ciest.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v stredu požiadal Európsku úniu o pomoc pri boji s lesnými požiarmi. Potrebné sú podľa neho najmä dve lietadlá s vodnými vakmi.
Tento rok vypuklo v Španielsku 199 lesných požiarov, ktoré zasiahli plochu takmer 98.784 hektárov, čo je dvakrát viac ako v rovnakom období v roku 2024.