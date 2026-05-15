Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

Smutná správa: Vo veku 85 rokov zomrela známa feministická umelkyňa

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Export sa na začiatku svojej kariéry preslávila čiastočnou nahotou na verejných priestranstvách, čím chcela spochybniť postoje k ženskému telu a miestu žien v spoločnosti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Viedeň 15. mája (TASR) - Rakúska umelkyňa a popredná osobnosť avantgardnej feministickej scény povojnovej Európy Valie Export zomrela vo veku 85 rokov, oznámila vo štvrtok jej nadácia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.

Export sa narodila v roku 1940 v Linzi ako Waltraud Lehnerová. Po presťahovaní sa do Viedne v 60. rokoch 20. storočia začala používať alias Valie Export - Valie podľa svojej detskej prezývky a Export podľa značky cigariet Smart Export.

Umelkyňa sa vydala mladá a už ako tínedžerka mala dcéru. Tú vychovávala jej staršia sestra, pretože Export podľa vlastných slov nebola stvorená na to, aby bola ženou v domácnosti.

Export sa na začiatku svojej kariéry preslávila čiastočnou nahotou na verejných priestranstvách, čím chcela spochybniť postoje k ženskému telu a miestu žien v spoločnosti. Jej provokatívna tvorba sa neskôr venovala konceptuálnemu umeniu, videoinštaláciám a filmu.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy