< sekcia Zahraničie
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel bubeník známej rockovej skupiny
Poctu mu vzdali na sociálnych sieťach viacerí ďalší bubeníci, ktorí vyzdvihli jeho vplyv.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 19. augusta (TASR) - Frank Beard, bubeník americkej rockovej skupiny ZZ Top, zomrel v utorok vo veku 77 rokov. Hudobník bol v hospicovej starostlivosti na svojom ranči v texaskom Richmonde a v posledných chvíľach s ním boli členovia rodiny, oznámil jeho publicista. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Beard vytvoril hudobnú trojicu ZZ Top v roku 1969 so spevákom a gitaristom Billym Gibbonsom a basgitaristom Dustym Hillom. V pôvodnej zostave pôsobili viac ako päť desaťročí a predali vyše 50 miliónov platní. Hill zomrel v roku 2021 a vystriedal ho Elwood Francis, s ktorým je Gibbons v súčasnosti na turné.
"Dnes sme s Elwoodom prišli o skvelého priateľa a spolupracovníka a svet stratil jedného z najprirodzenejšie inovatívnych bubeníkov a skvelého a skutočného syna Texasu," uviedol Gibbons vo vyhlásení. Beardova hra na bicie bola dôležitou súčasťou úspechu kapely, ktorá bude pokračovať, ako by si to želal, doplnil.
Poctu Beardovi vzdali na sociálnych sieťach viacerí ďalší bubeníci, ktorí vyzdvihli jeho vplyv. Brad Wilk zo skupiny Rage Against the Machine napísal, ako ho ohromilo vidieť ho hrať naživo na strednej škole. Bývalý bubeník Guns N' Roses Matt Sorum označil Bearda za "veľmi výnimočného a jedinečného muža za bicími".
Beard bol napriek svojmu priezvisku jediným členom ZZ Top, ktorý nenosil dlhú bradu - charakteristickú pre túto skupinu spolu s tmavými slnečnými okuliarmi. Tempo udával aj pri najväčších hitoch kapely ako Sharp Dressed Man, Legs či Gimme All Your Lovin.
"Našiel som ľudí, s ktorými mi bolo súdené hrať," povedal Beard v dokumente o ZZ Top z roku 2019. "Nikdy som nechcel odísť a nikdy som nechcel, aby ma vyhodili."
Skupina v marci 2025 oznámila, že Beard sa dočasne stiahne z turné kapely kvôli liečbe ťažkostí s nohou a členkom. Bubeník zomrel niekoľko týždňov po tom, ako ZZ Top pre jeho zdravotné problémy zrušili svoj koncert v Hollywood Bowl plánovaný na 5. augusta.
Beard po sebe zanechal manželku Debbie a tri deti.
Beard vytvoril hudobnú trojicu ZZ Top v roku 1969 so spevákom a gitaristom Billym Gibbonsom a basgitaristom Dustym Hillom. V pôvodnej zostave pôsobili viac ako päť desaťročí a predali vyše 50 miliónov platní. Hill zomrel v roku 2021 a vystriedal ho Elwood Francis, s ktorým je Gibbons v súčasnosti na turné.
"Dnes sme s Elwoodom prišli o skvelého priateľa a spolupracovníka a svet stratil jedného z najprirodzenejšie inovatívnych bubeníkov a skvelého a skutočného syna Texasu," uviedol Gibbons vo vyhlásení. Beardova hra na bicie bola dôležitou súčasťou úspechu kapely, ktorá bude pokračovať, ako by si to želal, doplnil.
Poctu Beardovi vzdali na sociálnych sieťach viacerí ďalší bubeníci, ktorí vyzdvihli jeho vplyv. Brad Wilk zo skupiny Rage Against the Machine napísal, ako ho ohromilo vidieť ho hrať naživo na strednej škole. Bývalý bubeník Guns N' Roses Matt Sorum označil Bearda za "veľmi výnimočného a jedinečného muža za bicími".
Beard bol napriek svojmu priezvisku jediným členom ZZ Top, ktorý nenosil dlhú bradu - charakteristickú pre túto skupinu spolu s tmavými slnečnými okuliarmi. Tempo udával aj pri najväčších hitoch kapely ako Sharp Dressed Man, Legs či Gimme All Your Lovin.
"Našiel som ľudí, s ktorými mi bolo súdené hrať," povedal Beard v dokumente o ZZ Top z roku 2019. "Nikdy som nechcel odísť a nikdy som nechcel, aby ma vyhodili."
Skupina v marci 2025 oznámila, že Beard sa dočasne stiahne z turné kapely kvôli liečbe ťažkostí s nohou a členkom. Bubeník zomrel niekoľko týždňov po tom, ako ZZ Top pre jeho zdravotné problémy zrušili svoj koncert v Hollywood Bowl plánovaný na 5. augusta.
Beard po sebe zanechal manželku Debbie a tri deti.