SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel dirigent a skladateľ Michael Tilson Thomas
Tilson Thomas bol 39-krát nominovaný na cenu Grammy a 12-krát ju získal.
Autor TASR
San Francisco 23. apríla (TASR) - Americký dirigent a skladateľ Michael Tilson Thomas zomrel v stredu vo veku 81 rokov. V minulosti viedol orchestre v Buffale, Miami, Londýne a San Franciscu, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Skladateľ podstúpil v roku 2021 operáciu nádoru na mozgu, po ktorej sa vrátil ku svojej kariére. Vo februári 2025 oznámil, že mu opäť diagnostikovali nádor. Posledný koncert odohral v apríli 2025 so Sanfranciským symfonickým orchestrom.
Tilson Thomas bol 39-krát nominovaný na cenu Grammy a 12-krát ju získal. Narodil sa v Los Angeles v roku 1944 v rodine divadelného producenta, jeho matka Roberta pracovala pre produkčnú spoločnosť Columbia Pictures.
Skladateľ podstúpil v roku 2021 operáciu nádoru na mozgu, po ktorej sa vrátil ku svojej kariére. Vo februári 2025 oznámil, že mu opäť diagnostikovali nádor. Posledný koncert odohral v apríli 2025 so Sanfranciským symfonickým orchestrom.
Tilson Thomas bol 39-krát nominovaný na cenu Grammy a 12-krát ju získal. Narodil sa v Los Angeles v roku 1944 v rodine divadelného producenta, jeho matka Roberta pracovala pre produkčnú spoločnosť Columbia Pictures.