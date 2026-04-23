Štvrtok 23. apríl 2026
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel dirigent a skladateľ Michael Tilson Thomas

Na archívnej snímke Michael Tilson Thomas. Foto: TASR/AP

Autor TASR
San Francisco 23. apríla (TASR) - Americký dirigent a skladateľ Michael Tilson Thomas zomrel v stredu vo veku 81 rokov. V minulosti viedol orchestre v Buffale, Miami, Londýne a San Franciscu, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Skladateľ podstúpil v roku 2021 operáciu nádoru na mozgu, po ktorej sa vrátil ku svojej kariére. Vo februári 2025 oznámil, že mu opäť diagnostikovali nádor. Posledný koncert odohral v apríli 2025 so Sanfranciským symfonickým orchestrom.

Tilson Thomas bol 39-krát nominovaný na cenu Grammy a 12-krát ju získal. Narodil sa v Los Angeles v roku 1944 v rodine divadelného producenta, jeho matka Roberta pracovala pre produkčnú spoločnosť Columbia Pictures.
